Anaheim porazil Boston, Gudas dal po návratu gól! Tomášek brankou mírnil prohru

Brankář Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 36 zákroky k vítězství 4:3 nad Bostonem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Výhru podpořil obránce Radko Gudas svým prvním gólem v ročníku, v utkání se i popral. Na straně poražených si po asistenci připsali David Pastrňák a Pavel Zacha. David Tomášek svým druhým gólem v sezoně neodvrátil prohru Edmontonu 4:7 ve Washingtonu.

Gudas zvýšil v sedmé minutě na 2:0, když jeho rána od modré čáry skončila v brance i s přispěním teče brusle útočníka Bostonu Frasera Mintena. Za stavu 3:2 pro Anaheim se český obránce popral na začátku třetí třetiny s Jeffreym Vielem. Gudas rozdal v zápase pět hitů, nejvíce z domácích hráčů.

Boston snížil na 1:2 ještě v úvodní třetině z přesilové hry a vypadalo to, že Matěj Blümel vstřelil svůj premiérový gól v NHL. Český útočník dorážel tečovaný puk, který skočil Dostálovi přes lapačku nad levý beton, a gól emotivně slavil. I komentátoři jej nejdříve označovali za autora branky, kterým se ale nakonec stal tečující Morgan Geekie. U jeho trefy si připsal asistenci Zacha za přihrávku obránci na modrou čáru.

Anaheim odskočil ve 34. minutě opět na rozdíl dvou branek, když využil přesilovou hru Ryan Strome. Boston ale manko smazal. Z rychlého protiútoku ještě v prostřední třetině snížil Michael Eyssimont a po Pastrňákově přihrávce udeřil v přesilové hře opět Geekie. Zápas rozhodl v čase 56:25 obránce Ian Moore.

Tomášek se gólově prosadil téměř po měsíci a ve 43. minutě snížil na 3:4. Český útočník si najel před branku a po přihrávce od zadního mantinelu uspěl s bekhendovým zakončením. Tomášek, který hraje svou premiérovou sezonu v NHL, si vylepšil bilanci na dvě vstřelené branky a dvě přihrávky v 15 utkáních.

Washington si vypracoval v úvodních sedmi minutách náskok 2:0 a o vedení v zápase ani jednou nepřišel. Dva góly Capitals vstřelili Ryan Leonard a Tom Wilson, který si obě trefy připsal při risku Edmontonu bez brankáře. Connor McMichael připravil tři branky domácích. Edmontonu nestačily dva góly obránce Darnella Nurseho.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
74Detail
LIVE
26Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Connor McDavidEdmonton9233222-5
3.Macklin CelebriniSan Jose131730204
4.Connor BedardChicago1316291910
5.Mark ScheifeleWinnipeg111627196
6.Leo CarlssonAnaheim111627208
7.David PastrňákBoston11162722-7
8.William NylanderToronto91827176
9.Mikko RantanenDallas9182720-5
10.Leon DraisaitlEdmonton141226225

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina20942573:5828
2Devils19851562:5727
3Detroit20931762:6225
4Pittsburgh191004562:5024
5Islanders20832764:6424
6Boston228401072:7324
7Montreal19553663:6623
8Washington20912860:5322
9Tampa19822759:5622
10Rangers21732953:5222
11Ottawa19634664:6522
12Columbus20642862:6522
13Flyers18453651:5121
14Florida19911858:5921
15Toronto20632970:7420
16Buffalo20524958:7118
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Anaheim20941674:6327
    3Dallas20933566:5727
    4Chicago19914564:4924
    5Winnipeg191020764:5224
    6Vegas19816460:5524
    7Kings20644656:5724
    8Minnesota21644760:6424
    9Utah20733762:6123
    10Seattle Kraken19635551:5423
    11Edmonton22454967:8222
    12San Jose20453859:6521
    13Vancouver215421067:7720
    14St. Louis20605955:7817
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary225131351:6915

