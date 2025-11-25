Byl jsem za mřížemi, ale víc trpělo moje okolí, říká Řepka ve filmu o vězení
V kinech běží jeden z nejočekávanějších českých dokumentů letoška — Hříšník Řepka režiséra Petra Větrovského. Snímek mapuje fotbalovou kariéru, stárnutí, pády i neuhlídatelnou životní jízdu Tomáše Řepky, muže, který byl na hřišti symbolem neústupnosti a mimo něj často ztělesněním chaosu. Jeho příběh je drsný, emotivní, syrový a místy až brutálně upřímný.
A patří k němu i kapitola, kterou by nejraději nikdy nenapsal: vězení.
„To se nepovedlo. To byla taková životní kaňka. Nejen pro mě, ale hlavně pro moje okolí. Já jsem tam byl zavřenej, ale mnohem horší to bylo pro moje okolí. Já jsem si to uvědomil vlastně až tam. Kačka to odnesla nejvíc. Ona tu zůstala,“ říká Řepka v exkluzivní ukázce z filmu.
Jeho nástup do výkonu trestu tehdy sledovalo celé Česko. Bulvár měl několik měsíců žně, sociální sítě explodovaly a jeho pád z fotbalového piedestalu byl jedním z největších příběhů domácí sportovní scény. Muž, který hrál Premier League a řezal soupeře na sparťanské Letné, najednou stojí u brány věznice s taškou v ruce.
Pro jeho partnerku Kateřinu Kristelovou to bylo období strachu, nejistoty a neustálého psychického tlaku.
„Když víš, že máš partnera ve vězení, tak máš strach. To je zásadní emoce. Dennodenní strach. Já jsem si asi třetí den šla koupit noviny. Byla tam titulka našeho nejčtenějšího deníku a bylo tam, že je na díře. Jelikož ublížil nějakému bachaři, musela jsem se tam chytit pultu.“
V dokumentu zazní i momenty, které veřejnost dosud neznala. Co přesně se stalo? Proč skončil na samotce? Jak vypadal život profesionálního fotbalisty za mřížemi? A co to s člověkem udělá, když se z hrdiny stává terč, z idolu vězeň, z hráče legenda… a z muže troska?
Řepkův příběh je současně i příběhem sportovce, který celý život fungoval na adrenalin, vůli a sílu. A dlouho mu to více méně vycházelo, byť se v průběhu let dostával do větších a větších problémů. Až přišel tento možná nevyhnutelný životní kolaps.
A právě v tom je snímek mimořádně silný. Nejde o pranýřování. Jde o psychologickou sondu do hlavy muže, kterého všichni známe — ale možná jsme ho nikdy opravdu neviděli. Dokument se nebojí ukázat jeho pád, jeho dno, jeho chyby i jeho návrat a poučení.
