Piastri by Norrisovi nepomohl: Lovec musí být nemilosrdný. Rozhodne se v Kataru o titulu?
Dva vlčáci, jedna kořist. Dramatická bitva o krále formule 1 vrcholí, jasno může být už v neděli. Ale také nemusí, protože dva závody a jeden sprint před koncem sezony je ve hře ještě 58 bodů. Rozdíl mezi prvním Landem Norrisem a dalšími dvěma vyzyvateli je momentálně 24bodový. Dočká se premiérového jezdeckého titulu právě šestadvacetiletý Brit? Teoreticky mu může pomoct jeden z jeho konkurentů, týmový parťák Oscar Piastri.
Po průjezdu cílem při Velké ceně Las Vegas se zdálo být všechno jasné. Přestože ve městě hazardu vyhrál Max Verstappen, jeho velký soupeř Lando Norris dojel hned za ním. Pilot McLarenu v tu chvíli v celkovém pořadí počítal 30bodový náskok na Oscara Piastriho a 42bodový na úřadujícího šampiona Verstappena.
Jenže po závodě přišel šok. Oba vozy McLarenu (Norris i Piastri) byly diskvalifikovány kvůli porušení předpisů. Technická kontrola na nich odhalila nadměrné opotřebení kluzných desek pod podlahou. „Nemyslíme si, že jsme šli do rizika. Naopak jsme pro kvalifikaci i závod přidali bezpečnostní rezervu. Ta ale byla vymazána nečekaným poskakováním, které dostávalo vůz blíž k zemi. Už od prvních kol závodu bylo z údajů zřejmé, že neočekávané poskakování bude představovat problém,“ líčil šéf stáje Andrea Stella.
Tým, který si jednoznačné vítězství v Poháru konstruktérů zajistil už zkraje října v Singapuru, si z nočního Las Vegas nepřivezl nic. Jelikož Norrisovo druhé a Piastriho čtvrté místo neplatilo, Verstappen se k oběma největším konkurentům přiblížil o pětadvacet bodů.
Přitom ještě před pár měsíci bylo velmi nepravděpodobné, že by vůbec mohl promluvit do boje o titul. Na nedávného lídra celkového pořadí Piastriho ztrácel i víc než sto bodů. „Je to něco, co bych nečekal, ale najednou to tady máme. Samozřejmě bych si přál trochu lepší první polovinu sezony, ale to se už změnit nedá. Zkusíme se soustředit jen na poslední dva závody,“ hlásil Verstappen před víkendem v Kataru.
Článek pokračuje pod infografikou.
Největším favoritem na zisk titulu ale zůstává Norris. Jakékoliv další vítězství pro něj bude znamenat téměř definitivní pojistku. „Nikdy předtím jsem se v takové situaci neocitl, ale jsem nadšený. Určitě bych si přál mít spíše 30bodový náskok, ale i 24 bodů je dobrých,“ přikývl Brit.
Scénářů, jak by závěrečné zastávky v Kataru a Abú Zabí mohly dopadnout, se nabízí několik. Pokud by Verstappen prvního Norrise pořád dotahoval a Piastri postupně ztrácel, mohlo by dojít i k týmové pomoci. Jenže skutečně si oba McLareny vyhoví, když spolu celou sezonu válčily o titul? A nešly by proti smyslu tzv. „papaya rules“, které říkají, že se v britské stáji nikdo neupřednostňuje?
Týmoví šéfové už Piastriho naťukli. „Měli jsme velmi krátkou diskuzi. Moje odpověď zněla, že nepomůžu. Mám stejný počet bodů jako Max a slušnou šanci na celkové vítězství, pokud se všechny věci vyvinou v můj prospěch,“ citoval Piastriho výrok server RacingNews365.
„Je zřejmé, že má šance stále existuje a já se chci pokusit rok zakončit co nejlépe. Lovec musí být nemilosrdný. Budu se snažit, co bude v mých silách,“ doplnil Australan.
Celkové pořadí
- Lando Norris (McLaren): 390 bodů
- Oscar Piastri (McLaren): 366 bodů
- Max Verstappen (Red Bull): 366 bodů
Počet bodů za jednu Grand Prix
- 1. místo - 25 bodů
- 2. místo - 18 bodů
- 3. místo - 15 bodů
- 4. místo - 12 bodů
- 5. místo - 10 bodů
- 6. místo - 8 bodů
- 7. místo - 6 bodů
- 8. místo - 4 body
- 9. místo - 2 body
- 10. místo - 1 bod
Počet bodů za sprint
- 1. místo - 8 bodů
- 2. místo - 7 bodů
- 3. místo - 6 bodů
- 4. místo - 5 bodů
- 5. místo - 4 body
- 6. místo - 3 body
- 7. místo - 2 body
- 8. místo - 1 bod