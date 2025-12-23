ONLINE: Dynamo hájí první místo proti Jágrovi, Sparta vítá Moru. Kometa - Plzeň
Zimák ŽIVĚ: Šílené Kladno, Jágr ani nedohrál. Kontroverzní fauly na hlavu, co s nimi? • Zdroj: isport.cz
Den před Vánoci hokejová extraliga chystá celkem šest duelů 33. kola. První Dynamo odjíždí hájit vedoucí pozici do Kladna proti Jaromíru Jágrovi. Sparta před odletem na Spengler Cup hraje doma s Hanáky, mistr z Brna vyzývá soka z Plzně. Hraje se také v Karlových Varech, Litvínově a Vítkovicích. Všechny zápasy před Štědrým dnem sledujte ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž