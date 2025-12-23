Předplatné

ONLINE: Dynamo hájí první místo proti Jágrovi, Sparta vítá Moru. Kometa - Plzeň

Roman Červenka přidává další body v dresu Pardubic
Pardubičtí hokejisté oslavují další gól vedle smutnícího Jaromíra Jágra
Kladenští hokejisté dávají gól, na kterém se podílel i Jaromír Jágr
Jaromír Jágr operuje u branky Romana Willa z Pardubic
Pardubičtí hokejisté slaví trefu Jana Mandáta (uprostřed)
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře s Vítkovicemi
Den před Vánoci hokejová extraliga chystá celkem šest duelů 33. kola. První Dynamo odjíždí hájit vedoucí pozici do Kladna proti Jaromíru Jágrovi. Sparta před odletem na Spengler Cup hraje doma s Hanáky, mistr z Brna vyzývá soka z Plzně. Hraje se také v Karlových Varech, Litvínově a Vítkovicích. Všechny zápasy před Štědrým dnem sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.034.253Detail
LIVE
--Tipsport2.384.252.47Detail
LIVE
--Tipsport2.274.192.62Detail
LIVE
--Tipsport3.994.491.7Detail
LIVE
--Tipsport1.954.263.19Detail
LIVE
--Tipsport1.494.785.51Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice311624998:7356
2Mountfield3315511289:7756
3Sparta34154114101:8654
4Třinec3315411397:8254
5Liberec3216051184:7653
6K. Vary3116121279:7952
7Plzeň3213351180:6450
8Brno3115131285:8250
9Olomouc3314321478:8750
10Vítkovice3414321588:9850
11Č. Budějovice3213421390:8849
12Kladno329351577:9538
13M. Boleslav3210321762:8238
14Litvínov327232063:10228
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

