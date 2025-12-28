Nevídaný potlesk končícímu Motákovi. Rezignace? Úplně nečekané. Třinec musí...
Tohle v extralize nevidíte. Aby stojící tribuny aplaudovaly rezignujícímu trenérovi? Absolutní unikát a nevídané gesto vděku, které se dostalo Zdeňku Motákovi. Strůjce dvou zlatých třineckých jízd si po páteční porážce 3:5 v Pardubicích řekl dost, skončil a další part Ocelářů s Kladnem už sledoval jen jako VIP divák. „Náznaky nebyly. Každá porážka k tomu rozhodnutí pomohla,“ řekl k Motákově rezignaci nový kouč Boris Žabka, který zažil vítěznou premiéru v poměru 3:1.
Hráči na hřišti svému bývalému šéfovi před utkáním dlouho „tleskali“ holemi o led. Hlasitou odezvu způsobil Zdeněk Moták také v hledišti, kotel mu poděkoval transparentem. Od prezidenta klubu Jána Modera zase obdržel miniaturu třinecké Werk areny, do níž přitáhl dva Masarykovy poháry.
Jenže v předchozím ročníku už se ve Slezsku šampaňské nerozlévalo a v průběhu poslední výsledkové krize, kdy bíločervení padli dvanáctkrát z šestnácti případů, třinecký kouč odstoupil. Nečekaně, prakticky ze dne na den. Všechny v kabině reakce jedenašedesátiletého stratéga překvapila.
„Událo se to hodně rychle. Nebyl ani čas to úplně vstřebat a zavzpomínat. Nechal tady neuvěřitelnou stopu, skvělý člověk,“ povídal po utkání s Rytíři obránce Marian Adámek. „Rozloučil se s námi, chtěl to mít rychle za sebou, bylo to emotivní. Nechal v Třinci kus sebe a velkou stopu, jsme mu vděční. Takový je hokej, naše branže, lidi přichází a odchází. Život jde dál. Žába se toho zhostil skvěle, je to jeho první výhra z pozice hlavního, pár korun půjde do kasy.“
Nabouraný ocelářský stroj dostal na starost dosavadní asistent. A kariéru v pozici hlavního trenéra odstartoval vítězstvím, které provázely ukrutné porodní bolesti. Dříve obávaný Třinec se souží. Zatímco ještě na počátku ročníku určoval extralize kurz z prvního místa, nyní marně hledá ofenzivní lídry a poskytuje zjevné nedorazy v obraně i v disciplíně.
Žabka: Byli jsme překvapení z toho, co se stalo
Proti Kladnu Slezané nezužitkovali ani dvě dvouminutové přesilovky pět na tři. Ba co víc, nebyli v nich vůbec nebezpeční. V 16. minutě v početní převaze naopak při pasivním přístupu domácích pálil Daniel Audette a v krizi rovněž naloženému Kladnu svitla naděje na cenný skalp. Navíc bez Tristena Robinse, Jaromíra Jágra nebo Griffina Mendela, který se sice objevil v zápise, ale utkání se pak vůbec nezúčastnil.
„Na můj vkus pak bylo z naší strany strašně moc vyloučení, hlavně v poslední třetině, jejíž půlku jsme strávili v oslabení. Pak je těžké mít šance, i když náš výkon byl dobrej, chybí detaily. Každej vidí tabulku, ale my se musíme soustředit na sebe,“ popisoval zadák Kladna Martin Jandus.
Novému veliteli Žabkovi přitáhli výhru až střelci Martin Růžička a Michal Kovařčík. Jejich branky ovšem nepřišly po žádném drtivém náporu, při němž rány zákonitě dřív nebo později skončí v síti. Oceláři se na tři body natrápili. Teplota se jim možná snížila, ale vykurýrovaní určitě nejsou.
„Dostali jsme se do podobné situace jako vloni, potřebujeme výsledky, aby psychika naskočila a měli jsme výkon, jaký potřebujeme,“ mínil novopečený domácí stratég. „Byli jsme překvapení z toho, co se stalo, nečekali jsme to. Pan Moták se takto rozhodl, nerad bych to za něj hodnotil. Moc jsem nepřemýšlel, protože je čest trénovat tým jako Třinec. Možná pomůže právě tato výhra.“
Že by povinnosti s jediným asistentem Jiřím Raszkou nestíhal, si nemyslí. „Je výhoda, že Jirka zůstal se mnou, v 99 procentech případů se shodneme v horizontu několika minut. Jsme rovnocenní partneři, děláme týmová rozhodnutí. Ale bude to náročnější psychicky, hlavní odpovědnost je na mně,“ doplnil osmačtyřicetiletý Slovák.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž