Zdráhal poprvé o odchodu do Boleslavi: Potřeboval jsem čistý vzduch a Vítkovice taky
Nejvyšší čas, aby se Patrik Zdráhal (30) vrátil do společenství hokejistů, o nichž se mluví výhradně pozitivně. Před dvěma roky byl o něj obrovský zájem po celé extralize a slušná poptávka v Evropě. Vítkovický odchovanec si po štaci v Litvínově vybral přesun do elitní švédské soutěže, jenže z Luley se vracel po osmi mistrácích s nepořízenou. Vsadil na vítkovické prostředí, kde to dobře znal. Pozdější nástup Václava Varadi k Rideře však přinesl cestu níž a níž sestavou a nakonec celý příběh vyústil v hostování do konce sezony v Mladé Boleslavi. Tak tady nastane obrátka k lepšímu?
Přišel jste do týmu, kterému se poslední dobou nedaří a v Olomouci prohrával 0:2. Člověk by čekal, že přijde další porážka, nastal však přesný opak. Čím to?
„Něco jsme si k tomu řekli po první třetině, trochu jsme na sebe i zařvali v kabině, zvedl se hlas. To pomohlo, dali jsme hlavy nahoru, hráli to, co umíme a co bychom měli hrát, byla to výborná týmová práce. Pokud to takhle bude pokračovat, bude to O. K.“
Jak vůbec berete přesun do Mladé Boleslavi?
„Jsem rád za příležitost, hraju dost. Boleslav mě chtěla, kluci mě přijali fantasticky, je tu super parta. Pro mě byl příchod hodně snadný, nemusel jsem se na nic adaptovat. Polovinu zdejších kluků znám už hodně dlouho.“
Nakolik vás mrzí, že to ve Vítkovicích nevyšlo podle vašich představ?
„Samozřejmě, že mě to mrzí, protože jsem rodák z Ostravy. Měl jsem od sebe očekávání, do té krize jsem se dostal sám. Až z toho byla krize taková, že pro tým i pro mě byla nejlepší změna. S tím, že to pomůže oběma stranám. Kvůli rodině mě to mrzí, ale takový je hokejový život.“
Dá se mluvit o vysvobození?
„Asi jsem potřeboval nový a čistý vzduch. A potřeboval to i vítkovický tým, protože jsem nedával góly, nelepilo mi to. Kluci taky potřebovali pomoc, přišel někdo jiný, třeba jim to taky pomůže.“
Sezona je strašně vyrovnaná
Váš transfer se domluvil těsně před svátky, to asi přineslo určitou komplikaci s rodinnými plány, ne?
„Já jsem na hotelu, rodina zůstala zatím v Ostravě. Uvidíme, jak to půjde dál, protože je před námi v lednu ještě hodně zápasů. Asi to vyřešíme nějakým střídáním místa, malá chodí v Ostravě do školky a manželka má doma koně… (usmívá se) Takže potřebuje být taky v Ostravě. Uvidíme, co případně další sezona, každopádně se tomu s rodinou přizpůsobíme.“
Dominik Lakatoš byl podobně jako vy důležitou součástí vítkovického týmu a onehdy ze dne na den odešel do Boleslavi. Probírali jste, že máte podobný osud?
„Úplně do detailu jsme to spolu neprobírali, ale když jsme si volali, Laky mi popisoval, jaké to je v Boleslavi. Hodně mě přesvědčil, že kabina je super, je tu dobrý tým a všechno funguje na dobré úrovni. To mě přesvědčilo. Až se uzdraví kluci, budeme v plné síle a věřím, že to bude dobré.“
Stávající sezona je mentálně náročná, řada klubů má veliké ambice, ale ne všechny si logicky mohou plnit cíle, skoro všude řeší starosti. Což platí i pro Vítkovice a Boleslav. Vnímáte to?
„Jak říkáte, tahle sezona je specifická, strašně vyrovnaná. Od prvního do osmého místa je rozdíl šesti, sedmi bodů. Každý tým už se ocitl v nějaké krizi, ve Vítkovicích jsem ji sám zažil. Důležité je se z ní vždy co nejdřív dostat. Vítkovice už to mají za sebou, to samé potřebujeme v Boleslavi. Chce to najet na vítěznou vlnu a sbírat body.“
Straší vás Litvínov tím, jak se sebral a najel na vítěznou vlnu? Odstup od BK je už pouze čtyřbodový.
„Klobouk dolů před nimi, jak se z toho dostali. Nepřeju si, aby Litvínov zůstal dole, protože jsem tam strávil krásnou část kariéry, ale v této pozici mi radost nedělá, že na nás tak tlačí. To je hokej a my si musíme poradit sami, je to jenom o nás, jak budeme hrát. S klukama z Litvínova se bavím, mám tam spoustu přátel, jsme v kontaktu. Vedou si opravdu výborně, hlavně proti nám teď hráli fantasticky. Ale jak říkám, musíme se soustředit sami na sebe a hrát to, co jsme hráli dvě třetiny tady.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž