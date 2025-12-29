Předplatné

Zdráhal poprvé o odchodu do Boleslavi: Potřeboval jsem čistý vzduch a Vítkovice taky

Patrik Zdráhal (vpravo) se podruhé v kariéře loučí s mateřskými Vítkovicemi
Patrik Zdráhal (vpravo) se podruhé v kariéře loučí s mateřskými VítkovicemiZdroj: facebook.com/@HC Vítkovice Ridera
Útočník Patrik Zdráhal končí ve Vítkovicích
Patrik Zdráhal ještě v dresu Vítkovic oslavuje gól
3
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Nejvyšší čas, aby se Patrik Zdráhal (30) vrátil do společenství hokejistů, o nichž se mluví výhradně pozitivně. Před dvěma roky byl o něj obrovský zájem po celé extralize a slušná poptávka v Evropě.  Vítkovický odchovanec si po štaci v Litvínově vybral přesun do elitní švédské soutěže, jenže z Luley se vracel po osmi mistrácích s nepořízenou. Vsadil na vítkovické prostředí, kde to dobře znal. Pozdější nástup Václava Varadi k Rideře však přinesl cestu níž a níž sestavou a nakonec celý příběh vyústil v hostování do konce sezony v Mladé Boleslavi. Tak tady nastane obrátka k lepšímu?

Přišel jste do týmu, kterému se poslední dobou nedaří a v Olomouci prohrával 0:2. Člověk by čekal, že přijde další porážka, nastal však přesný opak. Čím to?
„Něco jsme si k tomu řekli po první třetině, trochu jsme na sebe i zařvali v kabině, zvedl se hlas. To pomohlo, dali jsme hlavy nahoru, hráli to, co umíme a co bychom měli hrát, byla to výborná týmová práce. Pokud to takhle bude pokračovat, bude to O. K.“

Jak vůbec berete přesun do Mladé Boleslavi?
„Jsem rád za příležitost, hraju dost. Boleslav mě chtěla, kluci mě přijali fantasticky, je tu super parta. Pro mě byl příchod hodně snadný, nemusel jsem se na nic adaptovat. Polovinu zdejších kluků znám už hodně dlouho.“

Nakolik vás mrzí, že to ve Vítkovicích nevyšlo podle vašich představ?
„Samozřejmě, že mě to mrzí, protože jsem rodák z Ostravy. Měl jsem od sebe očekávání, do té krize jsem se dostal sám. Až z toho byla krize taková, že pro tým i pro mě byla nejlepší změna. S tím, že to pomůže oběma stranám. Kvůli rodině mě to mrzí, ale takový je hokejový život.“

Dá se mluvit o vysvobození?
„Asi jsem potřeboval nový a čistý vzduch. A potřeboval to i vítkovický tým, protože jsem nedával góly, nelepilo mi to. Kluci taky potřebovali pomoc, přišel někdo jiný, třeba jim to taky pomůže.“

Sezona je strašně vyrovnaná

Váš transfer se domluvil těsně před svátky, to asi přineslo určitou komplikaci s rodinnými plány, ne?
„Já jsem na hotelu, rodina zůstala zatím v Ostravě. Uvidíme, jak to půjde dál, protože je před námi v lednu ještě hodně zápasů. Asi to vyřešíme nějakým střídáním místa, malá chodí v Ostravě do školky a manželka má doma koně… (usmívá se) Takže potřebuje být taky v Ostravě. Uvidíme, co případně další sezona, každopádně se tomu s rodinou přizpůsobíme.“

Dominik Lakatoš byl podobně jako vy důležitou součástí vítkovického týmu a onehdy ze dne na den odešel do Boleslavi. Probírali jste, že máte podobný osud?
„Úplně do detailu jsme to spolu neprobírali, ale když jsme si volali, Laky mi popisoval, jaké to je v Boleslavi. Hodně mě přesvědčil, že kabina je super, je tu dobrý tým a všechno funguje na dobré úrovni. To mě přesvědčilo. Až se uzdraví kluci, budeme v plné síle a věřím, že to bude dobré.“

Stávající sezona je mentálně náročná, řada klubů má veliké ambice, ale ne všechny si logicky mohou plnit cíle, skoro všude řeší starosti. Což platí i pro Vítkovice a Boleslav. Vnímáte to?
„Jak říkáte, tahle sezona je specifická, strašně vyrovnaná. Od prvního do osmého místa je rozdíl šesti, sedmi bodů. Každý tým už se ocitl v nějaké krizi, ve Vítkovicích jsem ji sám zažil. Důležité je se z ní vždy co nejdřív dostat. Vítkovice už to mají za sebou, to samé potřebujeme v Boleslavi. Chce to najet na vítěznou vlnu a sbírat body.“

Straší vás Litvínov tím, jak se sebral a najel na vítěznou vlnu? Odstup od BK je už pouze čtyřbodový.
„Klobouk dolů před nimi, jak se z toho dostali. Nepřeju si, aby Litvínov zůstal dole, protože jsem tam strávil krásnou část kariéry, ale v této pozici mi radost nedělá, že na nás tak tlačí. To je hokej a my si musíme poradit sami, je to jenom o nás, jak budeme hrát. S klukama z Litvínova se bavím, mám tam spoustu přátel, jsme v kontaktu. Vedou si opravdu výborně, hlavně proti nám teď hráli fantasticky. Ale jak říkám, musíme se soustředit sami na sebe a hrát to, co jsme hráli dvě třetiny tady.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů