Předplatné

Dobrá zpráva pro Dynamo. Lékaři u Kondelíka vyloučili sraženinu, brzy bude zpět

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kdo probral flinka Galvase, spor k Tomáškovu odchodu z Edmontonu • Zdroj: iSport.cz
Jáchym Kondelík v dresu Pardubic
Jáchym Kondelík se raduje z branky Miguela Tourignyho
Pardubický Jáchym Kondelík a třinecký brankář Marek Mazanec
Pardubický Jáchym Kondelík se raduje během utkání proti Brnu
Radost Jáchyma Kondelíka
Pardubický útočník Jáchym Kondelík
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Zdravotní problémy pardubického hokejového útočníka Jáchyma Kondelíka nakonec nejsou tak vážné, jak se původně zdálo a mistr světa z roku 2024 by měl za Dynamo nastoupit v extralize již tento týden. Východočeši o tom informovali na klubovém webu.

Šestadvacetiletý Kondelík vynechal poslední utkání loňského roku proti Litvínovu a Dynamo avizovalo, že bude chybět dva až čtyři týdny. Podrobné vyšetření ale vyloučilo podezření na výskyt krevní sraženiny v noze. Rodák z Hannoveru by měl nastoupil v pátek v Karlových Varech nebo v neděli doma proti Vítkovicím.

Kondelík odehrál v aktuální sezoně za Pardubice 34 zápasů, ve kterých vstřelil osm branek, přidal čtrnáct asistencí a je pátým nejproduktivnějším hráčem extraligového lídra. Účastník posledních dvou světových šampionátů patří i mezi kandidáty na start na únorových olympijských hrách v Miláně.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3520249111:7968
2Mountfield3617511399:8562
3Třinec36165114107:9159
4K. Vary3518121485:8658
5Vítkovice38164216104:10658
6Sparta35164114108:8857
7Plzeň3515361187:6857
8Liberec3516151389:8455
9Brno3515251394:9554
10Č. Budějovice3613531596:9852
11Olomouc3714321884:10850
12M. Boleslav3511331869:9242
13Kladno3610351881:10341
14Litvínov3610232178:10937
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů