Dobrá zpráva pro Dynamo. Lékaři u Kondelíka vyloučili sraženinu, brzy bude zpět
Zdravotní problémy pardubického hokejového útočníka Jáchyma Kondelíka nakonec nejsou tak vážné, jak se původně zdálo a mistr světa z roku 2024 by měl za Dynamo nastoupit v extralize již tento týden. Východočeši o tom informovali na klubovém webu.
Šestadvacetiletý Kondelík vynechal poslední utkání loňského roku proti Litvínovu a Dynamo avizovalo, že bude chybět dva až čtyři týdny. Podrobné vyšetření ale vyloučilo podezření na výskyt krevní sraženiny v noze. Rodák z Hannoveru by měl nastoupil v pátek v Karlových Varech nebo v neděli doma proti Vítkovicím.
Kondelík odehrál v aktuální sezoně za Pardubice 34 zápasů, ve kterých vstřelil osm branek, přidal čtrnáct asistencí a je pátým nejproduktivnějším hráčem extraligového lídra. Účastník posledních dvou světových šampionátů patří i mezi kandidáty na start na únorových olympijských hrách v Miláně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž