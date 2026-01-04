Předplatné

Chvíle hrůzy, Kvasničku odváželi do špitálu po úderu kolenem do hlavy

Miroslav Horák
Tipsport extraliga
V jednu chvíli to nevypadalo vůbec dobře. Plzeňská aréna ztichla, rozhodčí Pražák s Jarošem poslali tým domácích a mužstvo Mladé Boleslavi do kabin. Běžela 34. minuta nedělního extraligového duelu a diváci ve velkém tichu, s napětím a v obavách sledovali, jak se záchranáři starají o nehybně ležícího Davida Kvasničku. Čerstvé zprávy z nemocnice jsou naštěstí pozitivní, hovoří o tom, že 26letý zadák by měl být ve stabilizovaném stavu, při vědomí a časem se vrátí k týmu.

Šlo o velice smolný, zároveň hodně škaredý moment. Plzeňský obránce při rozehrávce zavrávoral, upadl k zemi a v tom jej kolenem nešťastně trefil do hlavy boleslavský útočník Ondřej Procházka. Okamžitě bylo zřejmé, že je zle. Domácí hráč se nehýbal a záchranáři byli v permanenci.

Sudí rychle vyhodnotili, že nejde o lehké zranění a hráče poslali do šaten. V tu chvíli vedla Plzeň 2:0, což bylo to nejméně důležité. Trvalo několik minut, než záchranáři nasadili Kvasničkovi zpevňovací límec kolem krku a přikurtovali jej k nosítkům. Cestou z ledové plochy obránce Indiánů naštěstí zvedl ruku na znamení, že je z nejhoršího venku. Uvolněně dýchal, reagoval na podněty. Do té doby viditelně nervóznímu kouči Josefu Jandačovi se také ulevilo, Kvasničku lehce poplácal.

Po návratu z kabin zápas pokračoval a hráči Plzně svému parťákovi jasným způsobem posílali do špitálu vzkaz, že fárají i za něj. Západočeši nakonec přejeli Bruslaře 6:2 a vyskočili už na třetí příčku tabulky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

