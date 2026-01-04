Chvíle hrůzy, Kvasničku odváželi do špitálu po úderu kolenem do hlavy
V jednu chvíli to nevypadalo vůbec dobře. Plzeňská aréna ztichla, rozhodčí Pražák s Jarošem poslali tým domácích a mužstvo Mladé Boleslavi do kabin. Běžela 34. minuta nedělního extraligového duelu a diváci ve velkém tichu, s napětím a v obavách sledovali, jak se záchranáři starají o nehybně ležícího Davida Kvasničku. Čerstvé zprávy z nemocnice jsou naštěstí pozitivní, hovoří o tom, že 26letý zadák by měl být ve stabilizovaném stavu, při vědomí a časem se vrátí k týmu.
Šlo o velice smolný, zároveň hodně škaredý moment. Plzeňský obránce při rozehrávce zavrávoral, upadl k zemi a v tom jej kolenem nešťastně trefil do hlavy boleslavský útočník Ondřej Procházka. Okamžitě bylo zřejmé, že je zle. Domácí hráč se nehýbal a záchranáři byli v permanenci.
Sudí rychle vyhodnotili, že nejde o lehké zranění a hráče poslali do šaten. V tu chvíli vedla Plzeň 2:0, což bylo to nejméně důležité. Trvalo několik minut, než záchranáři nasadili Kvasničkovi zpevňovací límec kolem krku a přikurtovali jej k nosítkům. Cestou z ledové plochy obránce Indiánů naštěstí zvedl ruku na znamení, že je z nejhoršího venku. Uvolněně dýchal, reagoval na podněty. Do té doby viditelně nervóznímu kouči Josefu Jandačovi se také ulevilo, Kvasničku lehce poplácal.
Po návratu z kabin zápas pokračoval a hráči Plzně svému parťákovi jasným způsobem posílali do špitálu vzkaz, že fárají i za něj. Západočeši nakonec přejeli Bruslaře 6:2 a vyskočili už na třetí příčku tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž