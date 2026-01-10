Varaďa o lovu zahraničních posil pro Vítkovice: Trh je, jaký je. Na možnosti se díváme
Za poslední měsíc si do mužstva nabrnkl tři cizince, aby pomohli v ustálení rozporuplné vítkovické výkonnosti. Václav Varaďa coby hlavní trenér a zároveň sportovní manažer ostravského klubu nevyloučil v příštích dnech ani další posílení. Modrobílé trápí marodka v útoku, a tak zkouší v Česku neznámé zahraniční zboží. „Kluci zůstanou minimálně do konce sezony. Jsme přesvědčení, že pomohou,“ pravil devětačtyřicetiletý odborník. Nakousl i téma bídných přesilovek.
Čím byste vysvětlil nedávný nábor amerického beka Joshe Wesleyho, švédského útočníka Lucase Edmondse a nejnověji kanadského forvarda Brandena Troocka?
„Máme dlouhodobě zraněného Martina Hanzla, vypadl i Marek Hrivík, u něhož to vypadá, že nebude k dispozici v řádech dnů. Hráčský trh momentálně je, jaký je. Rozhodli jsme se zařadit kluky, o kterých jsme přesvědčení, že nám pomohou. Zůstanou s námi minimálně do konce sezony. Přáli bychom si, aby se k nim puky odrazily a dali branku, která by nám pomohla. Věřím, že to tak bude.“
S posilováním ještě nekončíte?
„Díváme se na určité možnosti. Máme momentálně zraněné útočníky. Zbývá nám deset zápasů do konce základní části, důležitost bodů do závěru lednového přestupního termínu je vysoká. Momentálně cítíme, že hráčů je ve Vítkovicích dostatek, kluci si musí rozhodit karty na ledě. Vyhrávat osobní souboje, hrát jako tým, který si jde za vítězstvím, ať je v sestavě kdokoliv.“
Prohráli jste pět z posledních šesti klání, ale nezapomínáte ani na budoucnost, což potvrdilo uplatnění opce na juniora Šimona Fasnera, nyní člena hlavního týmu.
„V posledních zápasech jsme měli i juniorské hráče. Šimon Fasner hraje v osmnácti letech. Na mladých klucích je vidět i nervozita, kdy tři vyloučení proti Varům byla právě u mladších hráčů. Ponaučí se, vyspějí. My o nich víme a uvidíme, jak to bude dál.“
Shodneme se, že zmíněná slabá disciplína a neefektivita v přesilovkách vás stály vítězství v pátečním utkání s Karlovými Vary (3:4p)?
„Cítíme, že jsme mohli vzít všechny body, nakonec máme jeden. Se štěstím jsme dokázali srovnat. Myslím, že kluci utkání odehráli slušně, šli do něj pro výhru. Samozřejmě bychom si potřebovali pomoct přesilovkami, které jsme měli, vstřelili jsme jen jednu branku. Anthony Nellis měl ještě šanci na srovnání z trestného střílení na konci druhé třetiny. Pokud by dal, asi by se karty rozhodily jinak.“
A ta disciplína?
„Mrzí nás zbytečná vyloučení, která jsme udělali. Srazila nás. Nakonec jsme dotahovali a byl z toho bod, kterého si vážíme, ale určitě nás mrzí, jak zápas skončil a že jsme nevyhráli.“
Co je aktuálně hlavním důvodem nezdarů v početních převahách?
„Posouvali jsme kotouče pomalu. Dvě přesilovky pět na tři byly klíčové, nepomohli jsme si ani v nich. Kdybychom vstřelili branku, pokračovali bychom v přesilovce, ale nepodařilo se to. Předržovali jsme puk. Varům musíme dát kredit, velmi dobře bránily, my jsme cítili nervozitu a důležitost okamžiku, nesehráli jsme to dobře. Když jsme dali gól, nebyl uznaný. Smolný zápas se šťastným koncem, ale pouze za bod.“
V poslední době zrovna nezáří ani bek Samuel Kňažko, který se dříve mimo jiné o souhru v přesilovce staral. Dohra jeho absence v týmu Slovenska na olympijských hrách?
„Věděl o tom asi týden předem. Oznámil mi to a byl hodně skleslý. Máte pravdu, že jeho výkony nejsou takové jako na začátku sezony, ale je to pořád mladý kluk. My v něj věříme. Je v něm víc, takže věříme, že to prodá v dalších utkáních.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|39
|21
|3
|6
|9
|123:89
|75
|2
Plzeň
|39
|18
|3
|7
|11
|109:78
|67
|3
Třinec
|40
|18
|6
|1
|15
|119:100
|67
|4
K. Vary
|39
|19
|3
|2
|15
|98:99
|65
|5
Mountfield
|38
|17
|6
|1
|14
|103:90
|64
|6
Liberec
|38
|17
|2
|5
|14
|97:91
|60
|7
Sparta
|37
|16
|4
|3
|14
|114:96
|59
|8
Vítkovice
|42
|16
|4
|3
|19
|112:122
|59
|9
Olomouc
|41
|17
|3
|2
|19
|97:116
|59
|10
Brno
|39
|16
|2
|5
|16
|107:107
|57
|11
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|12
Kladno
|40
|12
|4
|5
|19
|96:114
|49
|13
M. Boleslav
|38
|12
|3
|3
|20
|76:105
|45
|14
Litvínov
|40
|11
|2
|4
|23
|87:128
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž