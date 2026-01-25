ONLINE: Třinec vede nad Motorem. Bitva prvního s druhým v Pardubicích. Kladno - Liberec
Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Dnes je na programu šest zápasů 45. kola, které nabídne i souboj prvních Pardubic s druhou Plzní. Už v 15 hodin nicméně začíná duel v Třinci, kde se představí České Budějovice. Další díl souboje na dálku o play off svedou Kladno s Mladou Boleslaví. Rytíři hrají doma s Libercem, Bruslaři budou bojovat v Karlových Varech. Poslední Litvínov hraje s Olomoucí a Kometa Brno přivítá Mountfield HK. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž