Předplatné

ONLINE: Třinec vede nad Motorem. Bitva prvního s druhým v Pardubicích. Kladno - Liberec

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK: Nové přesuny v extralize od příští sezony, nepřepískl to Chytil vůči Rulíkovi? • Zdroj: isport.cz
Závar před třineckou brankou
Jan Štencel dotírá na Matěje Kubiesu
O tvrdé souboje v utkání Třince s Motorem nebyla nouze
Miloš Roman z Třince a Milan Doudera z Motoru
Litvínov na svém ledě hostil hokejisty Olomouce
Litvínov na svém ledě hostil hokejisty Olomouce
Radost hokejistů Českých Budějovic
12
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Program hokejové Tipsport extraligy už začíná pomalu finišovat před olympijskou přestávkou. Dnes je na programu šest zápasů 45. kola, které nabídne i souboj prvních Pardubic s druhou Plzní. Už v 15 hodin nicméně začíná duel v Třinci, kde se představí České Budějovice. Další díl souboje na dálku o play off svedou Kladno s Mladou Boleslaví. Rytíři hrají doma s Libercem, Bruslaři budou bojovat v Karlových Varech. Poslední Litvínov hraje s Olomoucí a Kometa Brno přivítá Mountfield HK. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
21Tipsport1,34,414Detail
LIVE 2. třetina
13Tipsport63,61,65Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,11025Detail
LIVE přestávka
00Tipsport2,73,42,6Detail
LIVE
--Tipsport1,724,344Detail
LIVE
--Tipsport2,1542,89Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice44244610142:9886
2Plzeň43194812117:8973
3Liberec43212614117:10073
4Třinec44196316131:11472
5Mountfield44188216112:10372
6K. Vary43204415112:11072
7Sparta42175416128:11065
8Brno44174518117:12364
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice43165418116:11962
11Olomouc45173223102:12959
12Kladno44145520109:11857
13M. Boleslav4314542090:11456
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů