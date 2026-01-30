ONLINE: Kometa hostí Motor. Zastaví Jihočeši sérii proher? Vary opět proti Liberci
Do úplného začátku olympijské přestávky zbývá Tipsport extralize odehrát ještě několik zápasů. Brněnská Kometa v dohrávce 21. kola doma hostí České Budějovice, které prohrály čtyři utkání v řadě. Pomoct má na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Karlovy Vary po čtvrteční výhře podruhé v řadě nastupují proti Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
Liberec
|46
|23
|2
|7
|14
|127:105
|80
|3
K. Vary
|46
|22
|5
|4
|15
|125:115
|80
|4
Plzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8
Brno
|46
|18
|4
|5
|19
|121:130
|67
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|45
|16
|5
|4
|20
|120:127
|62
|11
Olomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž