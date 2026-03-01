Předplatné

Hokejová extraliga po olympijských hrách zařadila vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývají už jen dvě kola a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má dlouhou dobu jistotu baráže, Pardubice si s předstihem zajistily triumf v základní části. Na dalších pozicích nicméně stále zuří tuhý boj. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.

Týmy se po olympijské přestávce znovu daly do akce. Ve 49. kole stvrdily Pardubice prvenství v základní části a s jistotou se tak po dvou letech dočkají zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Za nimi běží dramatický souboj o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off, a také boj o postup do předkola.

Boj o elitní čtyřku:

  • Pardubice už po pátečním 49. kole mají jistotu vítězství v základní části.
  • O další tři místa bude ještě boj, dvě kola před koncem jsou k přímému postupu do čtvrtfinále blízko Plzeň, Liberec a Mountfield HK. Všechny tyto tři týmy mají na kontě 87 bodů, o čtyři body více než pátý Třinec.
  • Kromě pátého Třince mají šanci na přímý postup do čtvrtfinále ještě Karlovy Vary (83 bodů) a Sparta (82 bodů).
  • Mezi nejlepší čtyři týmy už se s jistotou nevejde Kometa, loňský extraligový mistr. Mimo hru už jsou také všechny ostatní celky.

Boj o předkolo:

  • Po nedělním 50. kole mají jistotu předkola Kometa Brno a Motor České Budějovice.
  • Velmi blízko k postupu je také Kladno, které se v play off představilo naposledy v roce 2013, kdy v sezoně, která začala výlukou NHL, padlo ve čtvrtfinále se Slavií. Rytíři mají aktuálně 67 bodů a pětibodový náskok na třináctou Mladou Boleslav.
  • Blízko k postupu mají také Vítkovice, které mají stejně bodů jako Kladno a rovněž tedy pětibodový náskok na 13. tým tabulky.
  • Před posledními dvěma koly to tak vypadá, že o poslední postupové místo si to rozdají Olomouc (63 bodů) a Mladá Boleslav (62 bodů). Týmu, který se po základní části umístí na 13. místě, skončí sezona.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26:

Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)

1. zápas: Pardubice - ???

2. zápas: Pardubice - ???

3. zápas: ??? - Pardubice

4. zápas: ??? - Pardubice

Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 1

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 2

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5Třinec50227318143:12883
6K. Vary50226517133:12783
7Sparta50226418154:13082
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice50185621137:14270
10Kladno50175622123:13067
11Vítkovice50175622129:15367
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav50156524101:13562
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

