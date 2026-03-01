Pavouk play off extraligy 2025/26: Sparta i Třinec do předkola? Kladno má blízko k postupu
Hokejová extraliga po olympijských hrách zařadila vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývají už jen dvě kola a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má dlouhou dobu jistotu baráže, Pardubice si s předstihem zajistily triumf v základní části. Na dalších pozicích nicméně stále zuří tuhý boj. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.
Týmy se po olympijské přestávce znovu daly do akce. Ve 49. kole stvrdily Pardubice prvenství v základní části a s jistotou se tak po dvou letech dočkají zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Za nimi běží dramatický souboj o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off, a také boj o postup do předkola.
Boj o elitní čtyřku:
- Pardubice už po pátečním 49. kole mají jistotu vítězství v základní části.
- O další tři místa bude ještě boj, dvě kola před koncem jsou k přímému postupu do čtvrtfinále blízko Plzeň, Liberec a Mountfield HK. Všechny tyto tři týmy mají na kontě 87 bodů, o čtyři body více než pátý Třinec.
- Kromě pátého Třince mají šanci na přímý postup do čtvrtfinále ještě Karlovy Vary (83 bodů) a Sparta (82 bodů).
- Mezi nejlepší čtyři týmy už se s jistotou nevejde Kometa, loňský extraligový mistr. Mimo hru už jsou také všechny ostatní celky.
Boj o předkolo:
- Po nedělním 50. kole mají jistotu předkola Kometa Brno a Motor České Budějovice.
- Velmi blízko k postupu je také Kladno, které se v play off představilo naposledy v roce 2013, kdy v sezoně, která začala výlukou NHL, padlo ve čtvrtfinále se Slavií. Rytíři mají aktuálně 67 bodů a pětibodový náskok na třináctou Mladou Boleslav.
- Blízko k postupu mají také Vítkovice, které mají stejně bodů jako Kladno a rovněž tedy pětibodový náskok na 13. tým tabulky.
- Před posledními dvěma koly to tak vypadá, že o poslední postupové místo si to rozdají Olomouc (63 bodů) a Mladá Boleslav (62 bodů). Týmu, který se po základní části umístí na 13. místě, skončí sezona.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26:
Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)
Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)
Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)
Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas: Pardubice - ???
2. zápas: Pardubice - ???
3. zápas: ??? - Pardubice
4. zápas: ??? - Pardubice
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
Semifinále 1
Semifinále 2
Finále
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž