ONLINE: Sparta - Kladno 1:0. Liberec hostí Hradec, hraje se o přímý postup do čtvrtfinále

Sparťan Roman Horák se raduje z gólu proti Liberci
Sparťan Roman Horák se raduje z gólu proti Liberci
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
V předposledním 51. kole základní části hokejové extraligy bude pokračovat boj o zbylá tři místa zajišťující přímý postup do čtvrtfinále i dvanáctou pozici, jež znamená účast v předkole play off. Za vedoucími Pardubicemi jsou v tabulce se shodným bodovým ziskem Plzeň, Liberec a Hradec Králové, které již dnes mohou mít čtvrtfinále jisté. Dvanácté místo drží Olomouc, za níž o bod zaostává Mladá Boleslav. Všechny zápasy začnou v 18.00. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

02Detail
10Detail
00Detail
00Detail
00Detail
10Detail
00Detail

Přímý souboj o čtyřku se odehraje v Liberci, kam přijede Hradec Králové. Druhá Plzeň se představí v Mladé Boleslavi. Na zaváhání Plzně, Liberce a Hradce Králové čekají Třinec, Karlovy Vary a Sparta. Oceláři, kteří nastoupí na ledě posledního Litvínova, ztrácejí stejně jako Karlovy Vary na první čtyřku čtyři body. Západočechy čeká domácí souboj s Brnem. Sparta, která je ještě o bod zpět, se utká s desátým Kladnem.

O tři místa v předkole usilují vedle Kladna ještě Vítkovice, Olomouc a Mladá Boleslav. Hanáci se doma utkají s Českými Budějovicemi, Vítkovice přivítají Pardubice.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5Třinec50227318143:12883
6K. Vary50226517133:12783
7Sparta50226418154:13082
8Brno50195521134:14272
9Č. Budějovice50185621137:14270
10Kladno50175622123:13067
11Vítkovice50175622129:15367
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav50156524101:13562
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

