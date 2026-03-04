ONLINE: Sparta - Kladno 1:0. Liberec hostí Hradec, hraje se o přímý postup do čtvrtfinále
V předposledním 51. kole základní části hokejové extraligy bude pokračovat boj o zbylá tři místa zajišťující přímý postup do čtvrtfinále i dvanáctou pozici, jež znamená účast v předkole play off. Za vedoucími Pardubicemi jsou v tabulce se shodným bodovým ziskem Plzeň, Liberec a Hradec Králové, které již dnes mohou mít čtvrtfinále jisté. Dvanácté místo drží Olomouc, za níž o bod zaostává Mladá Boleslav. Všechny zápasy začnou v 18.00. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Přímý souboj o čtyřku se odehraje v Liberci, kam přijede Hradec Králové. Druhá Plzeň se představí v Mladé Boleslavi. Na zaváhání Plzně, Liberce a Hradce Králové čekají Třinec, Karlovy Vary a Sparta. Oceláři, kteří nastoupí na ledě posledního Litvínova, ztrácejí stejně jako Karlovy Vary na první čtyřku čtyři body. Západočechy čeká domácí souboj s Brnem. Sparta, která je ještě o bod zpět, se utká s desátým Kladnem.
O tři místa v předkole usilují vedle Kladna ještě Vítkovice, Olomouc a Mladá Boleslav. Hanáci se doma utkají s Českými Budějovicemi, Vítkovice přivítají Pardubice.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž