Šlágr na závěr s bitkami pro Dynamo. Hradec je ve čtvrtfinále, Kometa - Olomouc 5:4
Poslední kolo hokejové extraligy je minulostí a stále bylo o co hrát. Poslední čtvrtfinálové místo urval Hradec Králové, Sparta půjde do předkola. Play off začíná v pondělí 9. března.
Pardubice - Sparta 2:1p
Pardubicím los extraligy přisoudil na konci základní části pražskou Spartu. Ta živila naději na případné čtvrtfinále, ale kvůli výhře Hradce a porážce v prodloužení se musí spokojit s předkolem play off. Dvě bitky v zápase přidal pardubický John Ludvig, ktetý se pustil do křížku nejdříve s Michalem Vitouchem, poté s Adamem Raškou.
Č. Budějovice - Liberec 4:3sn
Budějovičtí hokejisté v posledním klání základní části vyhráli po samostatných nájezdech. Liberec s jistotou čtvrtfinále na jihu Čech dvakrát vedl o dva góly, ale v čase 59:01 dokázal srovnat bývalý Bílý Tygr Róbert Lantoši. V utkání byla ještě nařízena dvě trestná střílení, po jednom na každé straně, uspěl pouze domácí Filip Přikryl.
Kometa - Olomouc 5:4
Na závěr kola se v Brně uskutečnila pořádná přestřelka. Olomouc třikrát vedla, ale mistrovská Kometa se dokázala vždy dotáhnout. Poté dokonce vedli 4:3, Mora dokázala srovnat. Třincet sekund před okncem tři body domácímu celku vystřelil Slovák Lukáš Cingeľ.
Plzeň - Vítkovice 5:2
Plzeň šla do utkání proti Vítkovicím s faktem, že má jisté čtvrtfinále. Ostravané dokonce vedli o dvě branky díky Janu Hladonikovi a Joshu Wesleymu. Poté se ale už radovali pouze Západočeši, kteří se trefili třikrát ve druhé třetině a otočili vývoj. Svěřencům Josefa Jandače ještě nebyl uznán gól během druhé dvacetminutovky.
Mountfield HK - Ml. Boleslav 3:1
Hradec Králové ze čtvrtého místa urval čtvrtfinále play off. Východočeši v posledním 52. kole hráli proti Mladé Boleslavi, které končí sezona už po základní části.
Kladno - Litvínov 3:1
Litvínov na konec základní části podlehl Kladnu na jeho ledě. Svěřenci Jakuba Petra teď budou mít mnoho času na přípravu na baráž, kterou v dubnu sehrají s vítězem první ligy. Kladno se naopak po dlouhých třinácti letech dočká extraligového play off.
Co už je jisté
Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Ve čtvrtfinále už jsou po středečních zápasech také Plzeň a Liberec. Do baráže jde poslední Litvínov, sezona končí pro třináctou Mladou Boleslav.
O co se bojuje
O poslední volné místo pro přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je čtvrtý Hradec Králové, který hostí třináctou Mladou Boleslav a má jednobodový náskok před pátým Třincem a dvoubodový před šestou Spartou i sedmými Karlovými Vary. Vyjasní se také dvojice pro předkolo play off, které startuje v pondělí.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž