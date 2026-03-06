Předplatné

Šlágr na závěr s bitkami pro Dynamo. Hradec je ve čtvrtfinále, Kometa - Olomouc 5:4

Pardubický John Ludvig a sparťanský Adam Raška v pěstním souboji
Pardubický John Ludvig a sparťanský Adam Raška v pěstním soubojiZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Pardubický John Ludvig a sparťanský Adam Raška v pěstním souboji
Pardubický John Ludvig a sparťanský Adam Raška v pěstním souboji
Sparťan Ronald Knot se raduje z gólu proti Pardubicím
Hokejisté Sparty se radují z gólu proti Pardubicím
Pardubický John Ludvig a sparťanský Adam Raška v pěstním souboji
Sparťanský Aaron Irving a pardubický Vladimír Sobotka
Sparťanský Michal Vitouch a pardubický John Ludvig v pěstním souboji
58
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (17)

Poslední kolo hokejové extraligy je minulostí a stále bylo o co hrát. Poslední čtvrtfinálové místo urval Hradec Králové, Sparta půjde do předkola. Play off začíná v pondělí 9. března.

Pardubice - Sparta 2:1p

Pardubicím los extraligy přisoudil na konci základní části pražskou Spartu. Ta živila naději na případné čtvrtfinále, ale kvůli výhře Hradce a porážce v prodloužení se musí spokojit s předkolem play off. Dvě bitky v zápase přidal pardubický John Ludvig, ktetý se pustil do křížku nejdříve s Michalem Vitouchem, poté s Adamem Raškou.

Č. Budějovice - Liberec 4:3sn

Budějovičtí hokejisté v posledním klání základní části vyhráli po samostatných nájezdech. Liberec s jistotou čtvrtfinále na jihu Čech dvakrát vedl o dva góly, ale v čase 59:01 dokázal srovnat bývalý Bílý Tygr Róbert Lantoši. V utkání byla ještě nařízena dvě trestná střílení, po jednom na každé straně, uspěl pouze domácí Filip Přikryl.

Kometa - Olomouc 5:4

Na závěr kola se v Brně uskutečnila pořádná přestřelka. Olomouc třikrát vedla, ale mistrovská Kometa se dokázala vždy dotáhnout. Poté dokonce vedli 4:3, Mora dokázala srovnat. Třincet sekund před okncem tři body domácímu celku vystřelil Slovák Lukáš Cingeľ.

Plzeň - Vítkovice 5:2

Plzeň šla do utkání proti Vítkovicím s faktem, že má jisté čtvrtfinále. Ostravané dokonce vedli o dvě branky díky Janu Hladonikovi a Joshu Wesleymu. Poté se ale už radovali pouze Západočeši, kteří se trefili třikrát ve druhé třetině a otočili vývoj. Svěřencům Josefa Jandače ještě nebyl uznán gól během druhé dvacetminutovky.

Mountfield HK - Ml. Boleslav 3:1

Hradec Králové ze čtvrtého místa urval čtvrtfinále play off. Východočeši v posledním 52. kole hráli proti Mladé Boleslavi, které končí sezona už po základní části.

Kladno - Litvínov 3:1

Litvínov na konec základní části podlehl Kladnu na jeho ledě. Svěřenci Jakuba Petra teď budou mít mnoho času na přípravu na baráž, kterou v dubnu sehrají s vítězem první ligy. Kladno se naopak po dlouhých třinácti letech dočká extraligového play off.

Co už je jisté

Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části. Ve čtvrtfinále už jsou po středečních zápasech také Plzeň a Liberec. Do baráže jde poslední Litvínov, sezona končí pro třináctou Mladou Boleslav.

O co se bojuje

O poslední volné místo pro přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je čtvrtý Hradec Králové, který hostí třináctou Mladou Boleslav a má jednobodový náskok před pátým Třincem a dvoubodový před šestou Spartou i sedmými Karlovými Vary. Vyjasní se také dvojice pro předkolo play off, které startuje v pondělí.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
52Detail
LIVE
31Detail
LIVE
54Detail
LIVE
31Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (17)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů