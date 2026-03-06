Předplatné

Pravidelné hovory s Chlapíkem končí. No friends, říká Forman před třaskavou sérií

Kladenský kapitán Miroslav Forman vyhlíží předkolo play off proti "své" Spartě
Kladenský kapitán Miroslav Forman vyhlíží předkolo play off proti "své" SpartěZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Kladenští hokejisté oslavují výhru s fanoušky na závěr základní části
Miroslav Forman si Spartu v play off nepřál, po rozhodnutí se ale nemůže dočkat
Kladenští hokejisté si v předkole play off zahrají proti Spartě
Tomáš Plekanec vrací Kladno po třinácti letech do play off
Kladenští fanoušci po třinácti letech prožijí extraligové play off
Tomáš Plekanec na střídačce kladenských Rytířů
Kapitán Rytířů Miroslav Forman se baví s někdejším spoluhráčem Davidem Kašem z Litvínova
9
Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Porazili Litvínov 3:1 a po oslavách s fanoušky si v kabině sedli kolem televize. Kladenští Rytíři si v posledním kole zajistili 10. místo po základní části a čekali na ostatní výsledky, aby věděli, proti komu se v předkole postaví. Osud jim naservíroval třaskavou bitvu s pražskou Spartou, kde v minulosti velká část kádru včetně kapitána Miroslava Formana působila. „Jsem stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého,“ hlásil kladenský lídr. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Těšíte se na předkolo proti Spartě?
„Já jsem Spartu moc nechtěl. Ale teď, když to takhle dopadlo, se nakonec těším. Bude to skvělá série a věřím, že postoupíme.“

Proč jste Spartu nechtěl?
„Nějakou dobu jsem tam strávil a nerad jsem proti nim hrál. Byl jsem tam hodně dlouho a nebylo mi to moc příjemné. Ale teď, jak oznámili, že máme Spartu, se těším. Udělám všechno pro to, abychom postoupili.“

Po posledním kole s Litvínovem jste v kabině dokoukávali ostatní zápasy. Jaká byla reakce, když přišlo rozhodnutí? Sparťanskou minulost má velká část kabiny.
„Všichni kluci jsou rádi, těší se. Co se mi líbí, všichni jsou nastavení sebevědomě. Jdeme postoupit.“

Se Spartou jste se utkali naposledy ve středu. Co vám zápas ukázal?
„Tam jsme neodehráli nejlepší zápas. Trošku jsme jim to darovali vlastními chybami a vyloučeními. V pondělí to bude úplně jiné.“

Jaká je letošní Sparta?
„Asi se do toho moc nechci pouštět. Zas tolik jejich zápasů jsem neviděl. Když jsme proti nim hráli, zvládli jsme je porazit, tuším, dvakrát. Umí být hodně silná, ale víme, že tam mají nějaká okýnka. Budeme se snažit toho využít.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Velký tlak bude hlavně na soupeři, který bude favorit, ne?
„Je to tak. Neberou tam nic jiného než titul už několik let po sobě, nebo co se hraje liga. Cíl je tam jasný. Tlak je na ně velký, tolik se jim letos nedaří, jak by chtěli. Ale my se budeme soustředit na sebe. My chceme postoupit. Sezonu ještě vůbec nemůžeme hodnotit jako úspěšnou. Skončili jsme desátí, cíl máme jinde. Půjdeme zápas po zápase, sérii po sérii. Chceme jít určitě dál.“

Vyměníte si nějaké zprávy s kamarády ze Sparty? Nebo bude komunikační ticho?
„Chlápa (Filip Chlapík) taky jezdí dlouho. Bydlí za Prahou, takže jezdí hodinu na trénink. Ráno si vždycky v 7:30 voláme. Jak se to blížilo a vypadalo to, že se možná potkáme, říkali jsme si, že po sobě půjdeme. Já mu určitě nic nedaruju. Těším se, je taky hodně emotivní hráč. Budeme se snažit mu to hodně znepříjemnit. Hraje výborně, táhne Spartu. Ale no friends.“ (směje se)

Jak ho zastavit?
„Budeme mít ještě mítink, všechno si povíme. Nechci to prozrazovat, nechci to tolik řešit. Bude to v kabině. Určitě si s ním ale budeme muset poradit. Je nebezpečný.“

Bude ráno zase hovor?
„Ne, to končí. V téhle sérii uděláme oba co nejvíc pro svůj tým. Budeme určitě nepříjemní.“

Jste spokojení s tím, jak jste načasovali formu na play off?
„Myslím, že jsme ji načasovali výborně. Jsem opravdu stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého. Bylo nám jedno, koho dostaneme. Samozřejmě vnímáme, že Sparta je jeden z nejtěžších soupeřů. Ale bylo nám to jedno. Hokej, co hrajeme už dlouhodobě, vyjma zápasu na Spartě, kde to nebylo dobré… Opravdu přehráváme soupeře, jsme na tom výborně silově. Věříme si a těšíme se na to.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů