Pravidelné hovory s Chlapíkem končí. No friends, říká Forman před třaskavou sérií
Porazili Litvínov 3:1 a po oslavách s fanoušky si v kabině sedli kolem televize. Kladenští Rytíři si v posledním kole zajistili 10. místo po základní části a čekali na ostatní výsledky, aby věděli, proti komu se v předkole postaví. Osud jim naservíroval třaskavou bitvu s pražskou Spartou, kde v minulosti velká část kádru včetně kapitána Miroslava Formana působila. „Jsem stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého,“ hlásil kladenský lídr. Pavouk play off extraligy ZDE>>>
Těšíte se na předkolo proti Spartě?
„Já jsem Spartu moc nechtěl. Ale teď, když to takhle dopadlo, se nakonec těším. Bude to skvělá série a věřím, že postoupíme.“
Proč jste Spartu nechtěl?
„Nějakou dobu jsem tam strávil a nerad jsem proti nim hrál. Byl jsem tam hodně dlouho a nebylo mi to moc příjemné. Ale teď, jak oznámili, že máme Spartu, se těším. Udělám všechno pro to, abychom postoupili.“
Po posledním kole s Litvínovem jste v kabině dokoukávali ostatní zápasy. Jaká byla reakce, když přišlo rozhodnutí? Sparťanskou minulost má velká část kabiny.
„Všichni kluci jsou rádi, těší se. Co se mi líbí, všichni jsou nastavení sebevědomě. Jdeme postoupit.“
Se Spartou jste se utkali naposledy ve středu. Co vám zápas ukázal?
„Tam jsme neodehráli nejlepší zápas. Trošku jsme jim to darovali vlastními chybami a vyloučeními. V pondělí to bude úplně jiné.“
Jaká je letošní Sparta?
„Asi se do toho moc nechci pouštět. Zas tolik jejich zápasů jsem neviděl. Když jsme proti nim hráli, zvládli jsme je porazit, tuším, dvakrát. Umí být hodně silná, ale víme, že tam mají nějaká okýnka. Budeme se snažit toho využít.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Velký tlak bude hlavně na soupeři, který bude favorit, ne?
„Je to tak. Neberou tam nic jiného než titul už několik let po sobě, nebo co se hraje liga. Cíl je tam jasný. Tlak je na ně velký, tolik se jim letos nedaří, jak by chtěli. Ale my se budeme soustředit na sebe. My chceme postoupit. Sezonu ještě vůbec nemůžeme hodnotit jako úspěšnou. Skončili jsme desátí, cíl máme jinde. Půjdeme zápas po zápase, sérii po sérii. Chceme jít určitě dál.“
Vyměníte si nějaké zprávy s kamarády ze Sparty? Nebo bude komunikační ticho?
„Chlápa (Filip Chlapík) taky jezdí dlouho. Bydlí za Prahou, takže jezdí hodinu na trénink. Ráno si vždycky v 7:30 voláme. Jak se to blížilo a vypadalo to, že se možná potkáme, říkali jsme si, že po sobě půjdeme. Já mu určitě nic nedaruju. Těším se, je taky hodně emotivní hráč. Budeme se snažit mu to hodně znepříjemnit. Hraje výborně, táhne Spartu. Ale no friends.“ (směje se)
Jak ho zastavit?
„Budeme mít ještě mítink, všechno si povíme. Nechci to prozrazovat, nechci to tolik řešit. Bude to v kabině. Určitě si s ním ale budeme muset poradit. Je nebezpečný.“
Bude ráno zase hovor?
„Ne, to končí. V téhle sérii uděláme oba co nejvíc pro svůj tým. Budeme určitě nepříjemní.“
Jste spokojení s tím, jak jste načasovali formu na play off?
„Myslím, že jsme ji načasovali výborně. Jsem opravdu stoprocentně přesvědčený, že můžeme porazit úplně každého. Bylo nám jedno, koho dostaneme. Samozřejmě vnímáme, že Sparta je jeden z nejtěžších soupeřů. Ale bylo nám to jedno. Hokej, co hrajeme už dlouhodobě, vyjma zápasu na Spartě, kde to nebylo dobré… Opravdu přehráváme soupeře, jsme na tom výborně silově. Věříme si a těšíme se na to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž