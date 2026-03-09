Předplatné

ONLINE: Start předkola play off. Sparta v bitvě s Kladnem, Kometa proti Motoru

Sparta doma porazila Kladno 6:3
Sparta doma porazila Kladno 6:3Zdroj: ČTK / Šimánek Vít
Radost hokejistů Českých Budějovic po brance do sítě Mladé Boleslavi
Sparta doma porazila Kladno 6:3
Tomáš Plekanec vrací Kladno po třinácti letech do play off
Hráči Olomouce se radují z výhry nad Českými Budějovicemi
Hokejisté Komety se radují z gólu proti Olomouci
Třinečtí hokejisté se radují z gólu proti Kladnu
Hráči Kladna se radují z gólu proti Spartě
19
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Boj o Masarykův pohár začíná! Play off hokejové extraligy se rozjíždí letos obzvláště atraktivním předkolem, ve kterém nechybí velké kluby, jako jsou Kometa, Třinec či Sparta. Pražané doma startují pikantní sérii proti Kladnu, které vyřazovací boje hraje po 13 letech. Úřadující mistr z Brna jde do bitvy s Českými Budějovicemi. Oceláři nastupují proti Olomouci.  Karlovy Vary čelí Vítkovicím. Jak favorité vstoupí do vrcholné fáze sezony? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů