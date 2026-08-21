Takže jste Plekance nevyhodil? Rulík čelil ve špitále překvapivým otázkám
Pár týdnů už úřaduje s novou kladenskou bandou. Trenér Radim Rulík po tříleté štaci u národního týmu získal na povel extraligové Rytíře, kam se přesunul společně s kolegy z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem. A vlastně i s Tomášem Plekancem. S tím rozdílem, že legenda Montrealu už pro Kladno pracovala. Z Rulíkova čerstvého vyprávění vyšlo najevo, že ne všichni kladenští fanoušci pochopili, jak se věci mají.
Když se jednašedesátiletý kouč před časem podroboval výměně kolenního kloubu a následně se v nemocnici zotavoval, narazil na sestřičku, která fandí Kladnu. A ta měla za to, že Rulík Tomáše Plekance z klubu vyštípal. „Přišla za mnou a říká: ‚Vy jdete trénovat na to Kladno, jo?‘“
Rulík jí informaci potvrdil. „A co bude s Plekancem? Zvedl to tam a bylo to výborný,“ reagovala. Zlatý kouč ze šampionátu v Praze jí vysvětlil, že její oblíbenec, jenž v roli prvnho trenéra vedl Rytíře v závěru minulé sezony, bude součástí nového realizačního týmu. „Takže jste ho nevyhodil?“ ujišťovala se sestřička.
Rulík ji uklidnil s dovětkem, že by do Kladna nešel, kdyby u toho Tomáš Plekanec nebyl. „Vyprávím tuto příhodu proto, aby si veřejnost nemyslela, že jsem přišel, šťouchnul do Plekyho a dostal ho z místa. V žádném případě. Je to o spolupráci, která nám fungovala a kterou chceme dál posouvat, což se v Kladně určitě ještě dá,“ zmínil se na klubovém webu.
Zároveň příznivcům Rytířů nadhodil, že by chtěl v extralize předvádět podobný hokej jako u národního týmu. Spíš tedy v první fázi tříletého angažmá. Rulk s reprezentací dosáhl hned v první sezoně na titul mistra světa, následně s týmem třikrát skončil ve čtvrtfinále. Dvakrát na šampionátu a jednou na letošní únorové olympiádě.
„V podstatě bychom chtěli hrát to stejné jako s nároďákem. Styl bychom nechtěli měnit, ani to není v naší DNA. Někam to směřujeme, na něco se chystáme a uvidíme, jak na tom budeme. Samozřejmě bude rozdílný hokej na Kladně, kde je menší hřiště. Doma se budeme snažit hrát agresivní a opravdu dynamický hokej. Venku, kde třeba bude větší hřiště, budeme uzpůsobovat hru rozměrům,“ popsal Radim Rulík.
Nejen kvůli příchodu silné trenérské skupiny se na Kladno pohlíží jako na tým, jenž by měl zatápět největším extraligovým favoritům. Rulík však dává najevo, že zvýšené ambice nevnímá. „Vůbec. Nemám jedinou sociální síť, jsem mimo všeho. Jsem pouze s kluky z realizáku a s hráči. Jediné, na co se soustředím, je práce v týmu. Všechno ostatní jde okolo mě. A dělám to i pro ty kluky, aby měli klid. V žádném případě bych nechtěl, aby se nějaký nesmyslný tlak přenesl na ně na základě toho, že přišli trenéři z reprezentace. Pokud má být nějaký tlak, tak ať jde na mě. Nemám s tím problém, ale nevím o něm, protože nic nečtu,“ tvrdil.