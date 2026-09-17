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ZIMÁK: Přezkum u videa moc trvá. Facka Dynamu, Sparta vyhání lenost. Co Kometa?

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ZIMÁK: Přezkum u videa moc trvá. Facka Dynamu, Sparta vyhání lenost. Co Kometa? • Zdroj: isport.tv
Matěj Stránský z Pardubic
Sparťanští hokejisté zvládli úvodní duel Tipsport extraligy, na ledě Olomouce vyhráli 5:2
Pardubice slaví gól
Sparťanští hokejisté zvládli úvodní duel Tipsport extraligy, na ledě Olomouce vyhráli 5:2
Viliam Čacho slaví gól proti Pardubicím
Sparťanští hokejisté zvládli úvodní duel Tipsport extraligy, na ledě Olomouce vyhráli 5:2
Sparťanští hokejisté zvládli úvodní duel Tipsport extraligy, na ledě Olomouce vyhráli 5:2
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TV iSport
Tipsport extraliga
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První extraligové kolo je konečně rozehrané a podcast Zimák si posvítil na jeho inventuru před dalším pokračováním. A že bylo co rozebírat. Hradec po výtečném výkonu skolil venku mistrovské Pardubice, jak a čím k tomu došel? Dvě neuznané branky Dynamu byly nejspíš v pořádku, ovšem potíž je v dlouhém procesu při zkoumání neuznaných gólů, hlavně prvního. Kazí to hru, co s tím a jak to posunout k lepšímu? Otázka na Radka Dudu, Zbyňka Irgla a Martina Pešouta. K detailnímu řešení dospěl vítkovický hokej a v ruku v ruce s ním i pěkná podívaná na Kladno. Sparta se zbavuje beků, při last minutě ochodu Aarona Irvinga dala najevo, že zaměstnávat míní jen tvrdě pracující hráče. A jak dlouho může Kometě trvat tvarování nového týmu s plno hráči ze zámoří?

Všechny díly Zimáku najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta110005:23
2Mountfield110005:33
3Třinec110002:03
4Kladno110004:33
5Litvínov110002:13
6M. Boleslav101003:22
7Plzeň101002:12
8Č. Budějovice100102:31
9Liberec100101:21
10Vítkovice100013:40
11Brno100011:20
12Pardubice100013:50
13K. Vary100010:20
14Olomouc100012:50
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

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