ZIMÁK: Přezkum u videa moc trvá. Facka Dynamu, Sparta vyhání lenost. Co Kometa?
První extraligové kolo je konečně rozehrané a podcast Zimák si posvítil na jeho inventuru před dalším pokračováním. A že bylo co rozebírat. Hradec po výtečném výkonu skolil venku mistrovské Pardubice, jak a čím k tomu došel? Dvě neuznané branky Dynamu byly nejspíš v pořádku, ovšem potíž je v dlouhém procesu při zkoumání neuznaných gólů, hlavně prvního. Kazí to hru, co s tím a jak to posunout k lepšímu? Otázka na Radka Dudu, Zbyňka Irgla a Martina Pešouta. K detailnímu řešení dospěl vítkovický hokej a v ruku v ruce s ním i pěkná podívaná na Kladno. Sparta se zbavuje beků, při last minutě ochodu Aarona Irvinga dala najevo, že zaměstnávat míní jen tvrdě pracující hráče. A jak dlouho může Kometě trvat tvarování nového týmu s plno hráči ze zámoří?
Všechny díly Zimáku najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž