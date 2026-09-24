ZIMÁK: Nečekané rozpaky u Pardubic a Sparty. Jde taky o Blümelovu smlouvu?
Úterní extraligový program vzbudil velkou pozornost, protože skončil jednou velkou nulou pro Spartu i Pardubice. Úřadující šampion opětovně narazil na liberecké drápy, selhal však i pražský soubor v domácím otvíracím duelu s Mladou Boleslaví. A to už je šok. Pro nového kouče Augustu neakceptovatelný přístup, zaražený byl i Filip Pešán po bitvě s Tygrem. V podcastu Zimák jsme se podívali pod pokličku obou výprasků a na něco jsme (možná) přišli. Realizační štáb Sparty bude každopádně muset vyřešit, zda kapitána Filipa Chlapíka nadále sázet vedle nováčka týmu Matěje Blümela. A co změnit v Dynamu? Své si řekne i speciální host Zimáku David Moravec, jeden z nemnoha mladých hráčů s pevnou trenérskou důvěrou, která se v minulé sezoně propsala do metriky Kaufland ICE:TIME.
Všechny díly Zimáku najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|9:7
|6
|2
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|5:5
|4
|3
Pardubice
|3
|1
|0
|0
|2
|12:12
|3
|4
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Kladno
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|10
M. Boleslav
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|11
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|12
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Sparta
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|9:7
|6
|2
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|5:5
|4
|3
Pardubice
|3
|1
|0
|0
|2
|12:12
|3
|4
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Kladno
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|10
M. Boleslav
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|11
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|12
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Sparta
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|1
Kladno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:4
|6
|2
M. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|0
|8:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Liberec
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|4
|5
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Č. Budějovice
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|7
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|8
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|10
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|11
Plzeň
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|12
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
|1
Kladno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:4
|6
|2
M. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|0
|8:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Liberec
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|4
|5
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Č. Budějovice
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|7
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|8
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|10
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|11
Plzeň
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|12
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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