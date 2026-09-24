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ZIMÁK: Nečekané rozpaky u Pardubic a Sparty. Jde taky o Blümelovu smlouvu?

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ZIMÁK: Nečekané rozpaky u Pardubic a Sparty. Jde taky o Blümelovu smlouvu? • Zdroj: isport.tv
Smutní hráči Sparty
Matěj Blümel skóroval v O2 areně
Smutní hráči Sparty
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Matěj Blümel skóroval v O2 areně
Matěj Blümel skóroval v O2 areně
Radost hráčů Boleslavi
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Úterní extraligový program vzbudil velkou pozornost, protože skončil jednou velkou nulou pro Spartu i Pardubice. Úřadující šampion opětovně narazil na liberecké drápy, selhal však i pražský soubor v domácím otvíracím duelu s Mladou Boleslaví. A to už je šok. Pro nového kouče Augustu neakceptovatelný přístup, zaražený byl i Filip Pešán po bitvě s Tygrem. V podcastu Zimák jsme se podívali pod pokličku obou výprasků a na něco jsme (možná) přišli. Realizační štáb Sparty bude každopádně muset vyřešit, zda kapitána Filipa Chlapíka nadále sázet vedle nováčka týmu Matěje Blümela. A co změnit v Dynamu? Své si řekne i speciální host Zimáku David Moravec, jeden z nemnoha mladých hráčů s pevnou trenérskou důvěrou, která se v minulé sezoně propsala do metriky Kaufland ICE:TIME.

Všechny díly Zimáku najdete na adrese www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
1Třinec220009:76
2Č. Budějovice210105:54
3Pardubice3100212:123
4Litvínov210013:43
5Brno110003:13
6Olomouc201015:72
7Plzeň101002:12
8Kladno101003:22
9K. Vary100010:20
10M. Boleslav100011:40
11Vítkovice200025:70
12Liberec100011:30
13Mountfield100010:20
14Sparta100013:50
1Třinec220009:76
2Č. Budějovice210105:54
3Pardubice3100212:123
4Litvínov210013:43
5Brno110003:13
6Olomouc201015:72
7Plzeň101002:12
8Kladno101003:22
9K. Vary100010:20
10M. Boleslav100011:40
11Vítkovice200025:70
12Liberec100011:30
13Mountfield100010:20
14Sparta100013:50
1Kladno220007:46
2M. Boleslav211008:55
3Sparta210107:54
4Liberec210106:64
5Pardubice110003:13
6Č. Budějovice110002:03
7Třinec110002:03
8Mountfield210016:63
9Litvínov110003:23
10K. Vary210016:63
11Plzeň200114:61
12Vítkovice000000:00
13Olomouc100012:30
14Brno200026:80
1Kladno220007:46
2M. Boleslav211008:55
3Sparta210107:54
4Liberec210106:64
5Pardubice110003:13
6Č. Budějovice110002:03
7Třinec110002:03
8Mountfield210016:63
9Litvínov110003:23
10K. Vary210016:63
11Plzeň200114:61
12Vítkovice000000:00
13Olomouc100012:30
14Brno200026:80
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

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