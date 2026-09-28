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ONLINE: Sparta - Karlovy Vary 0:1. Hosté jdou v dohrávce do vedení. Trefil se Beránek

Matěj Blümel v šanci
Matěj Blümel v šanciZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Zápas mezi Spartou a Karlovými Vary
Tomáš Netík a Patrik Augusta
Zápas mezi Spartou a Karlovými Vary
Dominik Frodl
Tomáš Netík a Patrik Augusta
Souboj mezi Spartou a Karlovými Vary
Souboj mezi Spartou a Karlovými Vary
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na šestém a sedmém místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezoně. Sparta i Západočeši do zápasu půjdou po pátečních vítězstvích. Duel sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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01

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec5500022:1015
2Pardubice6400224:1712
3Č. Budějovice5301113:1410
4Kladno5211114:149
5Plzeň5121112:118
6Sparta4201114:117
7Brno5200316:166
8Litvínov5200311:156
9K. Vary4200211:96
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav5110312:195
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
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