Chlapík: Před tolika lidmi bychom doma měli předvést jiný výkon. Jsem až nešťastný
Proti Karlovým Varům vyslal sparťanský kapitán Filip Chlapík na bránu pět střel, s Matějem Blümelem nejvíc z celého týmu. Vyšel však naprázdno, Pražané prohráli i druhé utkání sezony doma. „Na domácím hřišti před tolika lidmi bychom měli předvést úplně jiný výkon a nasazení. Jsem z toho až nešťastný. Nevím, čím to je, ale takhle to prostě nejde,“ svěřil se po porážce 0:1. Nejnebezpečnější příležitosti si sparťané vytvořili v oslabeních. Pokud jindy na karlovarského brankáře Dominika Frodla něco prošlo, puky do něj padaly jak do pytle. „Určitě pomůže, že hrajeme hned další zápas. Můžeme si to odčinit. Máme dost zkušený tým na to, aby se v tom nikdo nějak nevrtal. Nový zápas, ale musíme to změnit,“ řekl Filip Chlapík směrem k dalšímu duelu, k němuž Pražané nastoupí v úterý v Hradci Králové.
Druhé utkání doma, šance jste nějaké měli, ale body neberete. Co se stalo?
„Bylo to podobné jako minulý zápas proti Boleslavi. Za mě je to málo. Na domácím hřišti, před tolika lidmi by to měl být úplně jiný výkon, jiné nasazení. Nemůžeme čekat, že vyhrajeme tímhle stylem.“
Dominik Frodl soupeře podržel, ale bylo tam od vás, co bylo potřeba, aby rozchytaný brankář neměl šanci?
„No tak, moc těžké to neměl. Skoro všechno viděl. Takhle góly těžko padnou. Gólmani jsou dost kvalitní, aby střelu chytili, když ji vidí. Trvalo nám dlouho, než jsme tohle změnili. Pak tam nějaké šance byly, ale už jsme tlačili do kopce. Jak jsem říkal, za mě to bylo celkově málo.“
Rozhodly taky přesilovky? Ani při závěrečné hře bez brankáře jste si moc příležitostí nevytvořili.
„Asi stejný příběh. Já bych si představoval jiné nasazení a trošku jiný ten mindset, jak se říká. Druhý zápas za sebou doma mi přišlo, jako by se čekalo, co kdo udělá. Prostě bez práce to v dnešní době nejde. Musíme se vrátit ke kořenům a začít od píky, makat, dělat jednoduché věci. A pak třeba něco přijde.“
Paradoxně jste měli nejvíc šancí v oslabení.
„No, bohužel.“
Překvapuje mě, v jak hrozném stavu je led
Čím to?
„Nevím, co k tomu říct. Kluci tam jdou s tím, že to chtějí ubránit. Nasazení tam najednou je. Ale pak při hře pět na pět a v přesilovkách ne, ještě hrajeme doma. Já jsem z toho až nešťastný. Nevím, čím to je, ale takhle to prostě nejde.“
Menší rozměry ledu asi nejsou důvod, proč jste dvakrát doma prohráli. Nicméně, je to změna?
„Spíš mě překvapuje, v jak hrozném stavu je led. Na extraligu fakt bída. Od půlky třetiny se na tom skoro nic nedá dělat. Není to žádná výmluva, ale je na zamyšlenou, že by se s tím mohlo něco dělat, protože tohle je hrozný.“
V zápase jste byl dvakrát vyloučen, zákrok na Jana Bambulu v polovině utkání potrestaný nebyl. Jak jste vnímal tuhle situaci?
„Všiml jsem si, jak jede zády ke mně, a já nikomu uhýbat nebudu. Takže do mě prostě najel. Viděl jsem ho na poslední chvíli, zakopl.“
Čeká vás utkání v Hradci Králové. Může pomoct, že hrajete během 24 hodin druhý zápas?
„Určitě to pomůže. Můžeme vypnout, vyspíme se a jdeme tam znova. Můžeme si to odčinit, což je určitě pozitivní. Máme dost zkušený tým na to, aby se v tom nikdo nějak nevrtal. Nový zápas, ale musíme to změnit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|5
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|6
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|7
Sparta
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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