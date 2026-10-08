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Problém pro Motor! Přišel o oba gólmany. V Plzni září posila, už je nejlepší z beků

Brankář Jan Strmeň muse po 8 minutách střídat
Brankář Jan Strmeň muse po 8 minutách střídatZdroj: ČTK
Budějovický Motor slaví gól do branky Plzně
Budějovický Motor slaví gól do branky Plzně
Hokejisté Plzně slaví gól
Michal Teplý se snaží překonat brankáře Jana Strmeně
Nick Malík zasahuje v brance hokejistů Plzně
Daniel Malák v souboji s Josefem Koláčkem
Štěpán Hoch a Matyáš Filip v souboji o puk
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Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
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Ze Slovenska přicházel Carter Robertson jako velká neznámá. Fanoušci v Plzni se ptali, jestli nákup Kanaďana nebude flop. Jenže šestadvacetiletý bek na startu sezony naopak září. Včera zařídil vítězství 4:1 nad Motorem dvěma góly a asistencí. Ve sbírce bývalého obránce Liptovského Mikuláše nebo Zvolenu je na nové adrese už devět bodů (3+6). Hosty kromě porážky trápí i ztráta druhého brankáře v krátkém čase.

Byl to jeho dosud nejzdařilejší zápas na západě Čech. Zadák Carter Robertson mohl ruce k nebi zvedat už ve 12. minutě, to ještě před brankou trefil postavu urostlého krajana a spoluhráče Dannyho Katice. Brankáře hostů Matyáše Maříka ovšem následně z dálky propálil hned dvakrát. Nejenže se vyšvihl na vrchol týmové produktivity, ale dostal se také na ligové čelo mezi beky.

Vyjímal se zejména signál s koncem druhé třetiny, kdy Indiáni šli na buly v útočném pásmu 4,2 sekundy před sirénou. O necelé dvě sekundy později už se kotouč třepetal v síti. Po vyhraném buly se Robertson dlouze nerozmýšlel a zapsal třetí bod v utkání. Motor už ztrátu v závěrečné třetině přes zajímavé příležitosti nedohnal, největší měl jeho jediný střelec Jan Ordoš, avšak trefil tyčku. První gólovou ránu zase Jakubu Pourovi sebrala správná výzva na ofsajd.

„Budějovice jsou bruslivé mužstvo, silné na kotouči. Viděli jsme jejich zápas s Brnem, kterému nedali šanci, takže jsme se na ně dobře připravovali. Všichni od prvního po posledního hráče na ledě nechali všechno,“ cenil si plzeňský asistent Václav Pletka.

Motor bez brankářů

Byť soupeře chválil, Jihočeši zpracovávali hned dvě facky. Mimo výsledkový karambol šlo hlavně o zranění brankáře Jana Strmeně, který prožil den blbec. Nejprve poslal puk na tribunu a čelil kvůli tomu domácím v oslabení. Mnohem horší byla situace z deváté minuty, kdy si Strmeň zřejmě při zákroku zkroutil nohu a v nepřirozené pozici odkulhal z placu. Do akce musel dvacetiletý Mařík.

Motor totiž od utkání na Spartě postrádá také jedničku Milana Kloučka. Ten v Praze odstoupil po první třetině, zatím se vrátit nedokázal. Může se stát, že v neděli Budějovice přivítají na vlastním ledě Liberec bez dvou hlavních nájemníků brankoviště.

„Pro nás to bylo celkově těžké utkání. Při hře pět na pět jsme nebyli schopni dát branku. Gól na 1:3 před koncem druhé části byl zlomovým okamžikem zápasu. Domácí pak už hráli dobře ve středním pásmu, těžko jsme se proti nim prosazovali,“ posteskl si budějovický asistent David Vrbata.

Plzeň úspěšně navázala na vítězství v Lize mistrů, kde po pěti vystoupeních marně vyhlíží přemožitele. Po čtvrtečním představení se Škoda usídlila v elitní čtyřce extraligy, ale nejbližší pronásledovatelé mohou ztrátu smazat už v pátek.

KonecLIVE
41

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Plzeň9321323:2114
5Mountfield8320323:2013
6Č. Budějovice9401423:2813
7Kladno8222224:2612
8Sparta9302428:2811
9Liberec8302321:2511
10Brno8220424:2610
11Litvínov8211420:259
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
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