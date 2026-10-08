Problém pro Motor! Přišel o oba gólmany. V Plzni září posila, už je nejlepší z beků
Ze Slovenska přicházel Carter Robertson jako velká neznámá. Fanoušci v Plzni se ptali, jestli nákup Kanaďana nebude flop. Jenže šestadvacetiletý bek na startu sezony naopak září. Včera zařídil vítězství 4:1 nad Motorem dvěma góly a asistencí. Ve sbírce bývalého obránce Liptovského Mikuláše nebo Zvolenu je na nové adrese už devět bodů (3+6). Hosty kromě porážky trápí i ztráta druhého brankáře v krátkém čase.
Byl to jeho dosud nejzdařilejší zápas na západě Čech. Zadák Carter Robertson mohl ruce k nebi zvedat už ve 12. minutě, to ještě před brankou trefil postavu urostlého krajana a spoluhráče Dannyho Katice. Brankáře hostů Matyáše Maříka ovšem následně z dálky propálil hned dvakrát. Nejenže se vyšvihl na vrchol týmové produktivity, ale dostal se také na ligové čelo mezi beky.
Vyjímal se zejména signál s koncem druhé třetiny, kdy Indiáni šli na buly v útočném pásmu 4,2 sekundy před sirénou. O necelé dvě sekundy později už se kotouč třepetal v síti. Po vyhraném buly se Robertson dlouze nerozmýšlel a zapsal třetí bod v utkání. Motor už ztrátu v závěrečné třetině přes zajímavé příležitosti nedohnal, největší měl jeho jediný střelec Jan Ordoš, avšak trefil tyčku. První gólovou ránu zase Jakubu Pourovi sebrala správná výzva na ofsajd.
„Budějovice jsou bruslivé mužstvo, silné na kotouči. Viděli jsme jejich zápas s Brnem, kterému nedali šanci, takže jsme se na ně dobře připravovali. Všichni od prvního po posledního hráče na ledě nechali všechno,“ cenil si plzeňský asistent Václav Pletka.
Motor bez brankářů
Byť soupeře chválil, Jihočeši zpracovávali hned dvě facky. Mimo výsledkový karambol šlo hlavně o zranění brankáře Jana Strmeně, který prožil den blbec. Nejprve poslal puk na tribunu a čelil kvůli tomu domácím v oslabení. Mnohem horší byla situace z deváté minuty, kdy si Strmeň zřejmě při zákroku zkroutil nohu a v nepřirozené pozici odkulhal z placu. Do akce musel dvacetiletý Mařík.
Motor totiž od utkání na Spartě postrádá také jedničku Milana Kloučka. Ten v Praze odstoupil po první třetině, zatím se vrátit nedokázal. Může se stát, že v neděli Budějovice přivítají na vlastním ledě Liberec bez dvou hlavních nájemníků brankoviště.
„Pro nás to bylo celkově těžké utkání. Při hře pět na pět jsme nebyli schopni dát branku. Gól na 1:3 před koncem druhé části byl zlomovým okamžikem zápasu. Domácí pak už hráli dobře ve středním pásmu, těžko jsme se proti nim prosazovali,“ posteskl si budějovický asistent David Vrbata.
Plzeň úspěšně navázala na vítězství v Lize mistrů, kde po pěti vystoupeních marně vyhlíží přemožitele. Po čtvrtečním představení se Škoda usídlila v elitní čtyřce extraligy, ale nejbližší pronásledovatelé mohou ztrátu smazat už v pátek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|5
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|6
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|7
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|8
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|9
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|10
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|11
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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