Legendární Nový: o národním týmu, Jágrovi na střídačce i Češích v NHL

Je nejlepším střelcem v historii československého hokeje. Takže jeho srdce kanonýra slzí, když vidí, jak se v posledních letech útočníci v koncovce trápí. „Měli by ji podle mě více trénovat. Méně by se nadřeli a nároďák by začal víc vyhrávat,“ tvrdí někdejší legendární útočník Milan Nový (66). Kladenský patriot se ve zpovědi pro Nedělní Sport zamýšlí i nad aktuální pozicí Jaromíra Jágra, českých hvězdách v NHL, nadějných hráčích pro národní tým i způsobu trénování.

Na střílení gólů měl čuch jako nikdo jiný. V lize jich nasázel 474 v 590 zápasech, v reprezentaci ve 211 utkáních stihl 120 branek. Milan Nový, dvojnásobný mistr světa a šestinásobný vítěz ligy, hokejistům radí: „Více střelbu trénujte! A uvidíte, přijde zlepšení…“ Zároveň si myslí, že by měli v reprezentaci dostávat mladí hráči šanci rychleji.

Hodně se u televize soužíte, když vidíte to střelecké trápení?

„Na mezinárodní úrovni je to těžké. Hokej je rychlý, není moc času. Věřím, že se nějaký střelec najde! Ale bude to těžký. Ani v NHL mimo Kuby Voráčky a Davida Pastrňáka teď nikoho takového nemáme.“

Přitom koncovka je hlavní důvod, proč Češi na mezinárodní úrovni v posledních letech spíše paběrkují…

„Když ty kluky vidím, jak se snaží, ale střelecky jim to nejde, mrzí mě to. Na jednoho góla máme hrozně moc šancí. Týmy, které berou medaile, šance promění. My ne. V tom je ten největší rozdíl. Recept je podle mě jediný: více na střelbě pracovat! V oddílech, ale i v reprezentaci. Prostě všude. Když tomu budou hráči věnovat více času, budou dávat víc gólů. Když se totiž podívám po lize, nevidím, že by týmy střelbu pilovaly. Některé možná jo, ale obecně je to problém.“

Takže chybí větší dril?

„Určitě jo. I já jsem to neustále piloval. Furt dokola. To samé dělají nejlepší útočníci v NHL, v KHL. To není samo od sebe, že dávají góly. Podívejte se na Jardu Jágra. Taky bylo období, kdy to začal víc trénovat a branek dával víc. Časem k tomu došel, že střelba je důležitá. V tom je česká slabina. Jinak se kluci v nároďáku snaží, dřou, ale proměňování šancí je špatné. Což je důvod, proč bereme čtvrtá pátá místa…“

Čím to je, že Rusové nebo Kanaďané v ten klíčový okamžik místo v brance trefí? A čeští hráči většinou ne? Je to v sebevědomí?

„To si nejsem jistý, že je to v tom. Možná si víc věří, ale jsem přesvědčený o tom, že na střelbě více pracují! Naši kluci mají nasazení, bojují, ale ta efektivita… Soupeři jsou v tom lepší, ale protože pro to něco dělají. Musejí střelbu pilovat, cvičit, dělat něco navíc. Potom přijde sebevědomí, že se trefíte tam, kam chcete. Když to máte nacvičené, přijde to automaticky. Nepřemýšlíte nad tím. Jenže když koukám na naše kluky, je to jiné…“