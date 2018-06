Pastrňák ukáže, jak hraje fotbal. Moc si to užijeme, zve hvězda na exhibici

Blíží se doba, kdy začne neúprosně mučit tělo v posilovně. A příprava na sezonu se rozjede na plné pecky. „Už se fakt nemůžu dočkat,“ pousmál se David Pastrňák, český hokejový vládce, poté, co včera obhájil Zlatou hokejku. Ale ani teď se rozhodně nenudí. V sobotu se představí v Mikulově na akci Hokejky pro Kluka Puka, která pomáhá nadaci Jakuba Voráčka. „Je to tam vždycky moc fajn. I já bych chtěl pozvat co nejvíc lidí,“ říká Pastrňák.