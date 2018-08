Jenyš o životě v ECHL: hokejový nářez bez přepychu a tvrdá cesta vzhůru

V ECHL se naučíte i to, co nechcete. Snášet desetihodinové štreky autobusem na zápasy, série porážek, hru na tři lajny, sobectví spoluhráčů. Buď vás tyhle zkušenosti zocelí, anebo „zabijí“. Útočník Pavel Jenyš (22) je první příklad. Čtyři roky se trpělivě hrabe zespoda nahoru, v září opět zkusí hlavní kemp Minnesoty Wild. S cílem urvat aspoň místo na farmě. „Teď už to snad vyjde, dělám pro to maximum,“ vyprávěl odchovanec brněnské Komety na srazu reprezentace.