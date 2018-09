Ostuda v extralize juniorů! Vsetín si nechal dát schválně gól

Tvrdým trestem, byť dle intencí disciplinárního řádů, skončilo moravské derby Přerov-Vsetín juniorské extralize. „Trenér hostů dal přes hráče (útočníka Jana Vašendu) jasný pokyn brankáři Málkovi, ať se snaží inkasovat gól v oslabení, aby se mohlo prodloužení začít v rovnovážném stavu,“ popsal zdroj Sportu, který byl utkání přítomen. V poslední vteřině se puk opravdu díky gólmanově (ne)zásahu do sítě došoural. A disciplinárka zasáhla.

Aby bylo jasno. Do pondělí pravidla říkala, že ať skončí zápas juniorů jakýmkoliv výsledkem, hraje se prodloužení (případně nájezdy) o čtvrtý bod. Ten byl ve hře i 9. září v Přerově. Vsetín nechtěl po výprasku v základní hrací době odjet s prázdnou a kouč Jurík pro to udělal doslova všechno. Když byl sedmnáct vteřin před koncem za stavu 4:0 pro soupeře vyloučen hráč hostů Vojtěch Pernický, dal svým svěřencům povel, ať přestanou hrát naplno. Poslechli ho.

TRESTY V KAUZE Juraj Jurík (trenér Vsetína) 9 měsíců nepodmíněně zákaz výkonu činnosti Jakub Málek (brankář Vsetína) měsíc zákazu činnosti podmínečně Jan Vašenka (útočník Vsetína) měsíc zákazu činnosti podmínečně Klub VHK Robe Vsetín pokuta 80 tisíc korun

Odflákli vhazování, a byť se domácí z logických důvodů vůbec nehnali za pátým gólem, vstřelili ho. Daniel Indrák dloubnul kotouč z vlastního pásma a brankář Málek mu uvolnil cestu, aby se mohl došourat do sítě. „Povedlo“ se to v čase 59.59 minut. Pernického pobyt na trestné lavici byl předčasně ukončen a prodloužení rozjeli tři borci proti třem. Přerovští nakonec vyhráli i dodatkový duel, a to na samostatné nájezdy.

Aktéry frašky si následně na základě zápisu hlavního rozhodčího podala disciplinární komise. Kouč Jurík, jenž má extraligový titul jako asistent ve Zlíně, vyfasoval ostrý devítiměsíční distanc. Pokud neuspěje s odvoláním, vyprší mu až v půlce června příštího roku.

„Je to selhání trenéra a celé organizace. Chceme vychovávat hráče k fair play a ne je aktivně zapojovat do těchto věcí,“ uvedl ve čtvrtek pro Sport ředitel extraligy Josef Řezníček, zároveň člen disciplinárky. „Trest je na dolní hranici, i když se může zdát jako exemplární,“ dodal. Objevily se dokonce návrhy na vyloučení Vsetína ze soutěže. „To nám přišlo moc,“ přiznal.

Celou věc už mají v rukou vsetínští právníci. „Je to pro nás rána z čistého nebe. Přišli jsme o trenéra a máme zaplatit nemalou částku z rozpočtu mládeže. Řešíme, jak se k tomu postavit,“ potvrdil šéf Tobola, jenž musí urychleně najít pro juniory nového kouče. Jurík zůstává ve službách klubu, akorát nebude v příštích měsících stát na střídačce.

Vsetín se proti verdiktu odvolá k výkonnému výboru ČSLH. „Tu možnost má,“ potvrdil Řezníček. „Mně přijde to rozhodnutí nešťastné. Mrzí mě, že Jurík dostal takový trest. Chtěl jen hrát o zbývající bod,“ chápal kolegu trenér přerovského výběru David Kudělka. Mezi kluby jsou dobré vztahy, v této kauze stojí Hanáci za Valachy.

Podobně ovlivněných utkání prý bylo víc. Stejné zprávy má i vedení soutěže. Pouze v Přerově se však vysoce nestandardní jednání hráčů a trenéra dostalo do oficiálního zápisu. Každopádně už bylo pravidlo změněno, tresty ze základní hrací doby se od tohoto týdne do prodloužení nezapočítávají. „Vymýšlíme kličky na morálku hráčů,“ poznamenal s povzdechem Řezníček.

Tuhle trapárnu si však mohl český hokej lehce odpustit. Už před sezonou zástupci klubů upozorňovali vedení svazu, že k těmto situacím může v závěrech zápasů celkem běžně docházet. „My jsme ale doufali, že to nenastane,“ reagoval ředitel extraligy. Krutá mýlka…