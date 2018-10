Hokejová bitva se vrací, očekává se pětitisícový kotel. Zlomí někdo UK?

Pro studenty je to svátek. Hokejová bitva se chystá již na svůj osmý ročník a opět se počítá se skvělou kulisou, kterou každý rok přiláká čím dál víc fanoušků. Na letošní turnaji se očekává, že na tribuny pražské Tipsport areny dorazí přes pět tisíc diváků. „Bitva je pro nás výjimečná především svojí atmosférou, kdy se sejde přes pět tisíc studentů, kteří vytvoří parádní kotel. Všichni se na to každoročně moc těšíme,“ prozradil s úsměvem Martin Matějíček, hráč týmu Univerzity Karlovy.

Stejně klady s podobným nadšením vidí v akci i studenti z ostatních škol. „Je to fantastická akce a vždycky je krásný si zahrát před tolika lidmi,“ usmíval se Marek Herna, který hájí barvy Vysoké školy ekonomické. „Skvělá show s hodně fanoušky. Přesně to máme rádi!“ natěšeně řekl Aleš Příhoda, hokejista reprezentující České vysoké učení technické. „Hokejová bitva je výjimečná v tom, že můžu hrát za svůj tým,“ přiznal Miroslav Žáček z České zemědělské univerzity.

Davy vysokoškoláků žene na pražský turnaj především zábava, ale i touha po vítězství. V největším tlaku budou bezpochyby studenti UK, kteří Hokejovou bitvu prohráli pouze jednou. (v roce 2013 padli ve finále s ČZU 3:4 po nájezdech) Pro další úspěch však jsou pořád velice hladoví. „Věříme v úspěch. Navíc obhajujeme prvenství po čtyřech výhrách v řadě. Myslím, že máme dost kvalitní tým na to, abychom znovu vyhráli,“ řekl Matějíček, který studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

Vítězové Hokejové bitvy podle ročníků: 2017: Univerzita Karlova 2016: Univerzita Karlova 2015: Univerzita Karlova 2014: Univerzita Karlova 2013: Česká zemedělská univerzita 2012: Univerzita Karlova 2011: Univerzita Karlova

Mužstva zbylých účastníků Hokejové bitvy chtějí dominanci velkého rivala z Univerzity Karlovy konečně zlomit. „Karlovka vyhrává každý rok, tak jí chceme sesekat! Nyní máme nejlepší tým, který jsme kdy měli,“ nepochyboval Žáček o formě ČZU, jejíž studenti v zelenožlutých barvách vytváří jednu z nejlepších fanouškovských základen na turnaji.

V zápase o finále se však proti suverénovi postaví VŠE. Ekonomové mají před tímto duelem velké sebevědomí. „Chci porazit všechny! Letos jsme nabitý. Nikdo nemá proti nám šanci,“ zahlásil Marek Herna před bitvou s Univerzitou Karlovou, která v 17.45 odstartuje turnaj. Následovat bude utkání mezi ČVUT a ČZU.

„Hodně jsme posílili útok, obrana bude jako vždycky skvělá a gólman bude taky nepřekonatelný. S ČVUT se nemůže nikdo srovnávat,“ řekl Aleš Příhoda, který by rád zopakoval postup do boje o Pohár primátora hlavního města Prahy z minulého ročníku. Nejlépe proti UK, které ČVUT chce vrátit porážku 2:3 po samostatných nájezdech. „Mají to u nás,“ přiznal technik Příhoda.

