Překvapení na Hokejové bitvě! UK byla poprvé bez finále, triumf slaví ČVUT

Byl to opět večer, na který pražské studentstvo celý rok čekalo. Večerní souboj čtyř největších městských vysokých škol podobně jako v předchozích ročnících na sebe poutal obrovskou pozornost již několik hodin před zápasem. Necelé dvě hodiny před prvním zápasem se na Strossmayerově náměstí v Praze 7 srocovali studenti UK a ČVUT. Obklopení vlajkami a barvami univerzit uspořádali společný pochod k nedaleké Tipsport areně.

Zhruba o hodinu později se ze stejného místa vypravili studenti České zemědělské univerzity. Stejně jako předchozímu pochodu museli i ČZU pomáhat při cestě policisté, kteří kvůli hrozícímu kolapsu pozastavili dopravu. Zelenožluté zástupy se za velkého hluku táhly přes celou ulici vedoucí k dějišti Hokejové bitvy. Když poté zemědělci dorazili do útrob sportovní haly, rozjeli diváci parádní studentský kotel, který se po celý večer nezastavil.

Podle očekávání se na tribuny přišlo bavit přes pět tisíc diváků. Hordy pomalovaných, rozdováděných vysokoškoláků dělaly na stadioně skvělou kulisu, za kterou by byly jistě rádi i některé kluby z Tipsport extraligy. V prostorách haly, ve které dříve hráli hokejisté Sparty, neexistovalo místo, kde by z lidí netryskala radost a zábava.

Turnaj začal duelem UK proti VŠE. Do role jasného favorita byl stavěn tým nejstarší univerzity ve střední Evropě. Mužstvo nabité hráči z Fakulty tělesné výchovy a sportu, hrající mezinárodní univerzitní ligu (EUHL) však tvrdě narazilo. Ekonomové se nebáli a bez respektu na silného soupeře vlétli, až dosáhli otevření skóre. „Karlovka“ sice vyrovnala, ale závěr semifinálového duelu (každý zápas se hrál 2 x 15 minut) patřil opět sebevědomé VŠE. Po dvou trefách srazila šestinásobného vítěze Hokejové bitvy a postoupila do finále.

„Pro Univerzitu Karlovu je to velká prohra. Za kluky mě to dost mrzí, protože vím, že se na Hokejovou bitvu opět pořádně připravovali. Je to prostě hokej. Nejde být osm let neporazitelný,“ mrzelo Tomáše Brejchu, útočníka týmu UK, který studentský turnaj sledoval pouze z tribuny. VŠE po senzačním vítězství čekala na svého finálové soupeře při utkání ČVUT a ČZU.

Vládce Prahy znovu určily nájezdy

Do druhého semifinále parádně nastoupili zemědělci, kteří bleskovým gólem rozjásali svůj zelenožlutý kotel. Vítěze Hokejové bitvy 2013 dělilo od postupu do zápasu o Pohár primátora jen několik minut. Technikům se však podařilo vyrovnat skóre na 2:2 a dotáhnout duel až do samostatných nájezdů, ve kterých bylo šťastnější ČVUT. Studenty ČZU ztracené finále mrzelo, nicméně si chtěli nadále užívat skvělou atmosféru a užít si pikantní souboj o bronz proti rivalovi z Univerzity Karlovy.

Hráči v červených dresech ale další překvapení turnaje nedopustili a o svém umístění na třetím místě rozhodli již v první části hry, po jejímž konci vedli 3:0. ČZU sice korigovala skóre jedním gólem, ale porážce nezabránila. UK si po vítězství 4:1 převzalo bronzovou cenu útěchy, kterou přidala k šesti zlatům a jednomu stříbru.

Závěr turnaje patřil bitvě o vládu nad Prahou mezi techniky a ekonomy. VŠE byla pořádně hladová po historickém prvenství. Ve finále se dvakrát dostala do vedení. ČVUT ale dokázalo na oba góly odpovědět. Technici si zopakovali loňské finále proti UK, ve kterém se rozhodovalo až při samostatných nájezdech. Tenkrát prohráli, letos si ale výrazně spravili chuť a po vítězství 3:2 získali pro ČVUT první triumf z Hokejové bitvy a finanční odměnu 10 000 Kč.

Úžasná atmosféra akce, kterou si studenti zpestřili podzim, se později přesunula na After party v útrobách Tipsport areny, kde se vysokoškoláci setkali s hráči a poděkovali jim za skvělý zážitek. "Hokejová bitva je vždycky zážitek. Člověk si rád zpříjemní večer po celém dni ve škole, napije se s kolegy z ostatní školy a prostě si to pořádně užije," rozplýval se jeden z fanoušků v barvách Univerzity Karlovy.