Hokej a kokain? Pamětník Klíma odhalil, jak to chodilo v NHL

Případ pardubického obránce Petra Čáslavy, v jehož těle byla zjištěna přítomnost kokainu, otevřel téma, kolem nějž se jen našlapovalo. Tak už se to svinstvo dostalo do republiky, nabízel by se citát z české seriálové klasiky. Problém drog ve sportu však není ničím novým. „Dřív jen bylo těžší si drogy obstarat,“ připomíná Petr Klíma, který podobnou aféru zažil už jako hráč NHL v Edmontonu. V rozhovoru také vzpomíná na spoluhráče, kteří běžně kouřili i o přestávce zápasu a přibližuje, jak to na zámořských párty vypadalo.