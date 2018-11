Alkohol, drogy a hokej. V NHL do hráčů v potížích nikdo nekope, říká Platil

V českém sportovním prostředí chybí prevence a pomoc hráčům, kteří se začnou dusit v problémech, tvrdí Jan Platil, bývalý obránce s reprezentačními zkušenostmi. K potížím podle jeho slov stačí málo. A nemusí jít jen o návykové látky, ale i jiné zhouby jako hazard a finanční negramotnost. „Nikdo hráče nepřipravuje na další život, nevaruje před riziky, jaká jim hrozí. Jakmile se něco stane, všichni se na ně vykašlou,“ zdůrazňuje Platil. Příkladů se kolem najdou desítky, okolí však zůstává většinou lhostejné.

Co soudíte o případu Petra Čáslavy?

„Pokud se k něčemu takovému nachomýtl, šlo nejspíš o nárazovou věc. Jestli si Petr kokain vzal, bylo to v soukromí a nikdo z nás neví, co ho k tomu vedlo. Nechci nic zpochybňovat, ale třeba lízací testy nejsou stoprocentní. Reagují na léky proti chřipce obsahující amfetaminy jako sudafed, ze kterých se vaří pervitin.“

V zámořském hokeji se problém drog vrací desítky let. Jakou máte zkušenost vy?

„Svého času jsem se dostal hodně blízko všemu. Zažil jsem večírky, kde byl alkohol, kouřila se marihuana, vyzkoušel jsem i kokain, chodili jsme do kasina. Jen si to vezměte: jste mladý, plný testosteronu, máte hodně peněz a myslíte si, že jste středobodem světa. Chodíte na všechny mejdany, chcete se bavit a ten kokain tam někdo třeba přinese. Záleží na každém, jestli to zkusí, zda to bude jednorázová záležitost nebo jestli do toho pak zahučí, což se může stát velmi jednoduše.“

Je skutečně tak snadné dostat se jako hokejista k drogám?

„Když jsem před nějakými patnácti lety začínal na farmě, holdovalo sedmdesát procent mužstva alkoholu. Během výluky 2004/05 k nám přišla spousta hráčů z NHL a tam to byla běžná věc. Chodilo se do baru ve městě, co patřil jednomu mafiánovi. Vypadal úplně jako (herec) Joe Pesci. Když bylo potřeba, určití jedinci si k němu zašli a on jim sehnal deset gramů koksu, ženské, zavřelo se a kalilo. Tam jsem se s tím setkal v docela velké míře. Dokonce jsem měl spoluhráče, který na tom ujížděl dost, a NHL mu nařídila léčbu, jinak už si nezahraje. Pořád mu teklo z nosu.“

Z rýmy to nebylo, že?

„Vědělo se o něm, že všechny peníze utrácí za drogy. Bral dva, dva a půl gramu denně. Ale organizaci na něm záleželo, promluvili mu do duše a šel na tříměsíční odvykací kúru. Nakonec