Legenda se podílí na výběru hráčů pro draft: Zadinova přednost? Dává góly

Momentálně působí v organizaci Red Wings čtveřice českých hráčů, největší naděje vkládá klub do Filipa Zadiny, celkové šestky posledního draftu. „Máme rádi jeho hru a jeho soutěživost. Může být naším nejlepším střelcem,“ říká Kris Draper, který v organizaci Red Wings zastává roli zvláštního asistenta generálního manažera.

Co vaše pozice obnáší?

„Mám na starosti amatérský skauting (sledování hráčů, které čeká draft). Objíždím mezinárodní turnaje do osmnácti a dvaceti let, mistrovství světa juniorů. Snažím být nápomocný našim skautům. Momentálně jsme v Detroitu ve fázi přestavby a je pro nás důležité vybrat na draftu správné hráče.“

Kdo má u vás rozhodující slovo při draftu?

„Tyler Wright, šéf našeho amatérského skautingu. Já si užívám svoji pozici, poznávám další stránku hokeje. Žiju v Detroitu, což je pro tuto pozici ideální. Můžu vidět univerzitní hokej, juniorskou OHL, z Detroitu létá spousta linek po celé Severní Americe. Nedaleko je navíc středisko amerického projektu hokejové přípravy (USNTDP). Je fajn přesunout se z pozice hráče do vedení klubu. Jsem vděčný generálnímu manažerovi Kenu Hollandovi za to, jakou mi dal šanci.“

Letos v červnu jste z šesté pozice ukázali na Filipa Zadinu. Co vás na něm zaujalo?

„Že dokáže dávat góly. Řeknu vám jednu zajímavou statistiku: V minulé sezoně prohrál Detroit celkem 27 zápasů o jeden gól, nejvíc z celé NHL. Když jsme seděli během draftu u stolu, shodli jsme se, že Zadina může být jedním z nejlepších střelců tohoto draftu. Když jsme dostali příležitost vzít ho, neváhali jsme.“

Nebyl jste překvapený, že na vás zbyl?

„Byli jsme příjemně překvapení. Sledovali jsme ho hodně, na posledním mistrovství světa dvacítek nastřílel sedm gólů v sedmi zápasech, byl jedním z nejlepších střelců na turnaji. A my potřebujeme góly. Máme v organizaci řadu kvalitních mladých hráčů, ale právě Zadina může být naším nejlepším střelcem. Momentálně hraje na farmě v Grand Rapids, zvyká si na dospělý hokej. Víte, měl jsem štěstí, že jsem hrál s fantastickými hráči jako byli Yzerman, Chelios, Lidström. A víte, proč byli tak výjimeční? Protože každý den dávali hokeji maximum. A to je přesně to, co chce Zadina dělat, kým chce být. Má za sebou pár týdnů, ale odvádí skvělou práci.“

Momentálně je pro něj asi lepší být klíčovým hráčem na farmě, než nastupovat ve třetím útoku v NHL, že?

„Přesně tak. Patří do prvních dvou útoků, hraje přesilovky, v Grand Rapids nastupuje s nejlepšími hráči. Dává góly, v úvodních dvanácti zápasech nasbíral osm bodů, což je na devatenáctiletého kluka velmi dobré. Odvádí výbornou práci. Hráčský rozvoj mají u nás na starosti Shawn Horcoff a Dan Cleary, bavím se s nimi každý týden a společně pozorujeme, že Zadina je hráč, který se chce zlepšovat, dávat góly a mít skvělou kariéru.

V Detroitu působí také dva čeští obránci, Filip Hronek a Libor Šulák. Jak jste s nimi spokojení?

„Libor je pro nás velmi příjemným překvapením. Na to, jak je vysoký, skvěle bruslí. Jsme rádi, že ho máme v organizaci. Podepsali jsme ho jako volného hráče a už má za sebou pár zápasů v NHL. Musí se pořád učit, tahle sezona je jeho první na užším ledě, ale vede si dobře. Cítí