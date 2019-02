Projekt, který se nekritizuje? Jak (ne)funguje svazová líheň mladíků | iSport.cz

Svazový projekt s pracovním názvem „Dukla“ pomalu končí svoji druhou sezonu. Má zajímavé renomé. Když o něm mluvíte s lidmi, kteří nejsou v akci nijak zainteresováni, nechce se jim hovořit veřejně. Aby neměli problémy.

Důvod? Generalita svazu na něm nevidí jedinou mouchu. A prostředí je tady nastavené tak, že kdo by o ní veřejně promluvil, rychle bude označen za škůdce českého hokeje. Případně by se mu kritická slova směrem k prvoligovému projektu nemusela do budoucna vyplatit.

Faktem je, že poslední dobou přitahuje pozornost hlavně skutečnost, jak mocně se Litoměřice hrnou do play off 1. ligy. Najednou jde obehrávání mladých hráčů stranou, primární je výsledek. To u projektu, který má fungovat na jiné bázi, dráždí.

Otevřeně se proti němu vymezil bývalý útočník Jiří Dopita, který v současné době pracuje jako hlavní trenér Vsetína. „Pokud si Tomáš Král (prezident svazu) a svaz něco vytvoří, jde za tím a klub pak za každou cenu potřebuje jít do play off, tak to není ten účel. Účel by měl být vychovat mladé kluky, aby hlavně hráli. Jestli budou první nebo čtrnáctí, tak to je úplně jedno. Nehrát na výsledky ale na to, aby někoho opravdu vychovali. Což si myslím, že nedělají,“ řekl bývalý reprezentační kapitán pro klubový web.