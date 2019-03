Na Pastrňáka nezapomenou, teď v Södertälje září jiný Čech. Chceme titul, hlásí Wolf | iSport.cz

Je mu devatenáct let a všechno má před sebou. Adam Wolf je chlap jako hora, bez pár centimetrů má dva metry, dá se říct, že je ho plná branka. Vládne statistikám, ale nehřeší na to a maká dál na sobě. Dobře ví, že tohle je teprve rozjezd kariéry, Södertälje rozhodně nemá být konečnou.

„Jak po hokejové stránce, tak po stránce osobní, mě to posunulo správným směrem. Liga je na vysoké úrovni. Je extrémně rychlá a také velmi technická. Těžko se odhaduje, jak vše půjde dál, ale cítím se skvěle,“ pochvaluje si mladík, který začal s hokejem v Plzni a pak chytal i za Spartu.

Dostal se také do juniorského nároďáku a teď se ve Švédsku snaží potvrdit dobré jméno české brankářské školy. A daří se mu to náramně. Svému týmu vychytal play off a ovládl statistiky soutěže, stal se velkou oporou. „Start nebyl úplně podle mých představ, zvykal jsem si na jiný styl hokeje. Ale už jsme se sehráli a do play off půjdeme sebevědomí,“ vzkazuje konkurenci brankář.

Favority experti hledali jinde, teď se ale pojede od nuly a Södertälje se hlásí o pozornost. „Prvním úkolem bylo, dostat se do play off. Teď se pokusíme získat titul,“ staví si další metu. Tu nejvyšší.

Teď prostě přijde jeho chvíle. Půjde o všechno, v play off se žádná chyba neodpouští, není moc času na nápravu. Ale on se toho nebojí. „Když jsem pod tlakem, mám pocit, že se mi chytá lépe,“ lebedí si. A švédští soupeři by se měli mít na pozoru. Dobře vědí, co čeští brankáři dovedou. Dokazují to po světě desítky let. „Oni vnímají, že Češi mají dlouhodobě spoustu špičkových gólmanů,“ přitaká Wolf. Skromně pak poznamená, že je před ním ještě hodně práce, aby se dostal mezi ně. O pozornost si dobrými výkony ale určitě říká už nyní.



Je na dobré cestě. Posouvá se po hokejové i lidské stránce. Však to není nic jednoduchého sbalit se na hranici dospělosti a tradá do ciziny, kde se člověk musí o většinu věcí postarat sám. I když se ve švédském klubu snaží pomáhat, tak třeba na vaření je mladík sám. „Je ze mě prvotřídní kuchař,“ usměje se Wolf. Na co si ale v kuchyni troufne, to neprozradí. A kam se posunul z hlediska sportu? Tvrdá dřina v posilovně se vyplácí, hodně zesílil.



Nejspíš ho žene do další dřiny i fakt, že si Södertälje jako jednu ze zastávek při rozjezdu hvězdné kariéry vybral i útočník David Pastrňák. „Stále se tu o něm mluví, nezapomnělo se na něj,“ vykládá gólman. „To, co Pasta dokázal, je přece sen každého mladého hráče,“ přizná bez rozpaků mladík.

A když vyjde play off, pak nejspíš nastane čas, zamyslet se, zda už je čas na další změnu. Možná dostane šanci, aby se při severském angažmá ukázal v kategorii dospělých. Nebo zavolá Sparta, kterou brankářský post v klíčových chvílích sezony často sráží dolů. A je tu také šance, že by se mohlo ozvat zámoří. „Nechávám to otevřené, nebráním se ničemu. Pečlivě si všechno proberu, ale teď se soustředím jen a jen na play off, které teprve začíná.“