Říha fandí parahokejistům. A proč podle něj nejsme tak špatný národ? | iSport.cz

„Držíme jim palce,“ dodal kouč, který je rovněž nadšený z atmosféry, která zápasy provází.

„Je obdivuhodné, co diváci předvádějí. I to, že je pustili zadarmo, protože otevřeli jenom dvě pokladny, ale lidé se potom vrátili a doplatili to. To je neskutečný. Nejsme zas úplně tak špatný národ, jak jsem si myslel. Všichni budeme stát na jedné lodi a budeme si fandit, abychom na mistrovství světa něčeho dosáhli,“ dodal český kouč.

Parahokejisté nastoupí proti Norům ve 20 hodin. A dá se čekat, že to budou prožívat i jejich kolegové z hokejového A týmu. „Hoši, držím vám palce. Do toho!“ přidal se ve videovzkazu i kapitán národního týmu Jakub Voráček.

Hokejisté odstartují svoje mistrovství světa příští pátek v Bratislavě.