Svatba na podiu a druhé místo. Pasta si trofej zasloužil, míní Hertl | iSport.cz

Z čeho jste víc překvapený: z druhého místa ve Zlaté hokejce, nebo z toho, že už máte po svatbě?

(smích) Ani nevím, co na to mám říct. Vůbec jsem netušil, že něco takové na mě chystají. Ještě víc hotová je z toho ale snoubenka, která nečekala, že půjde taky na podium. Co se ceny týče, strašně mě těší, že jsem se vůbec dostal do top 3 a mohl jsem tu být s tak skvělými hráči.“

Máte teď o to větší motivaci Zlatou hokejku jednou vyhrát?

„Určitě by bylo krásné, kdyby se to někdy povedlo. Konkurence v Česku je ale obrovská. Pasta, Krejča, Voras… to jsou všechno špičkoví hokejisti. Přeju si, aby se nám dařilo všem, abychom si dělali jména v NHL. Jsem ale hlavně rád za svoji sezonu, jak jsem ji odehrál. Chci mít vyrovnané výkony, pokračovat takhle dál a ne to mít nahoru a dolů.“

David Pastrňák si cenu nemohl převzít, ještě se nevrátil ze zámoří. Jak byste alespoň vy zhodnotil jeho sezonu?

„Kdyby se nezranil, ukázal by ještě víc. Že to dokázal vyhrát potřetí, není náhoda. Je to rozený střelec, má to střílení v krvi. Dělá jméno sobě i českému hokeji. Když bude takhle pokračovat, může překonat hranici padesáti gólů. Vím to na sobě, dostat se přes dvacet není sranda, natož padesát… Může být jeden z nejlepších snajprů v NHL.“

Hokejisté na vyhlášení Zlaté hokejky, zúčastnil se Hertl i kapitán Voráček

V posledních týdnech se dost spekulovalo, jestli Zlatou hokejku vyhrajete vy nebo Pastrňák. Třeba trenér národního týmu Miloš Říha měl na prvním místě svého hlasovacího lístku vás. Jak jste tohle přetahování na dálku prožíval?

„Úplně jsem se s ním nepoměřoval. Ještě když jsem hrál, jsem nemyslel na nic jiného než Stanley Cup. Nakonec v něm došel dál Pasta. Jsme týmový sport, on tu ligu skoro vyhrál, došel dál než já. Je fajn, že jsem vůbec v těchhle diskuzích měl. Porovnávat se spolu ale nemůžeme, každý máme jiné přednosti a povinnosti. Je ale fajn, když mě někdo třeba dává výš.“

V sezoně jste mi říkal, jak moc si přejete rozdat si to s Bostonem ve finále. Daleko k tomu nakonec opravdu nebylo.

„Přesně tak, bylo to hodně blízko. Oni to své konferenční finále ukončili rychle, zbývalo to na nás, my jsme ale přes St. Louis bohužel neprošli. Musí to být pro Bruins teď hodně těžké. V Americe je jedno, jestli vypadne v prvním kole nebo ve finále. Prostě jste nevyhráli. Musí to být pro Krejču a Pastu fakt těžké. Ztracená sezona, taky jsem to zažil.“