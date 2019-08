Zelenka upřímně o transplantaci, alkoholu i rozvířených penězích | iSport.cz

Patří k šesti hráčům, kteří se Spartou získali čtyři tituly. Jako první v dějinách klubu překonal hranici 250 gólů. V historii klubu ho překonal pouze Petr Ton, ovšem 719 utkání Jiřího Zelenky zůstává sparťanským rekordem. „Zelí“ zároveň uměl pobavit lidi a divoce slavit. „Od 25. července jsem úplně nový člověk,“ připomíná datum svého znovuzrození tenhle bojovník a šoumen, který si tím prý trochu pokazil kariéru.

Hned první den po zákroku vám prý dovolili dát si pivo. Opravdu?

„To mi dovolili, ale spíš jsem to já blbě pochopil. Říkali, že mi ho dovolí, až bude vhodná doba.“

A dal jste si ho?

„Ne. Cítil jsem se strašně unavenej, přijel domů a bál se jít i na limonádu. Následně při kontrole mi doktorka řekla, že neexistuje, pivo teď vůbec nepřipadá v úvahu. Jsem tři týdny po transplantaci, piju vodu s citrónem, třikrát týdně chodím na testy, na odběry krve a moči. Chtějí to mít pod kontrolou, funguju v klidovém režimu.“

Takže víte, co kdy dávají v televizi a tak…

„Jo, televizi mám zmapovanou, park kolem baráku taky. Chodím na krátké procházky, nic velkého, protože se hned unavím, takže abych se taky vrátil. Tělo zatěžuju pomalu. Chci dodržovat, co řeknou lékaři, protože mám doopravdy strach, abych něco nepokazil.“

Dá se s novou ledvinou časem žít zase normálně?

„Podle doktorů budu do tří měsíců moct dělat úplně všechno. První měsíce po transplantaci je člověk hodně náchylný k nemocem, musí si dávat pozor, nechodit moc mezi lidi. Ovšem pokud bude všechno v pořádku, za tři měsíce může žít plnohodnotný život.“

Vydrží náhradní ledvina na doživotí?

„Lidí s tím můžou žít třeba deset, dvanáct let. Třeba déle, ale taky se to může pokazit dřív. Z nemocnice mě pustili po šesti dnech, což je snad rekord, nikdo nevěřil, že se to tak rychle ujalo. Teď jsem v domácím léčení a dojíždím na kontroly. Ale intervaly by se měly časem prodlužovat.“

Na vhodného dárce jste čekal půl roku. Našel se taky docela rychle, že?

„Co jsem slyšel, čekací doba bývá až dva roky. Měl jsem vážně štěstí, že to trvalo tak krátce a že se ledvina chytila hned na operačním sále. Ale i ten půlrok byl strašidelnej, byl jsem na domácí dialýze, což byl taky očistec, časově to bylo hodně náročné.“