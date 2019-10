Hašek a Martinec mají svou minci, legendy si ji samy vyrazily | iSport.cz

Oba se spolu v přátelském utkání dokonce potkali i na ledě. „Dostal jsem od něj dokonce góla,“ potvrdil Dominik Hašek. Ve čtvrtek 17. října se oba opět společně sešli. Tentokrát v České mincovně, která razí další mince z cyklu Legendy československého hokeje. Každý z hokejistů si vyrazil tu svou a společně je pokřtili.

Když mají fanoušci hokeje i odborníci jmenovat hráče, který měl na získání zlaté olympijské medaile zásadní podíl, většinou se shodnou - neprůstřelný brankář s příhodnou přezdívkou „Dominátor“ svými nadlidskými zákroky deptal útočníky z celého světa. Portrét brankáře na reverzní straně mince pochází z ateliéru medailéra Vojtěcha Dostála, DiS.

„Před několika lety Dominika Haška totiž tvořil pro pamětní medaili můj otec. Pro mne to byl také takový zápas. S vítězstvím. S jeho portrétem zpředu jsem trávil mnoho večerů. Takže je vlastně člen naší rodiny,“ uvedl s nadsázkou autor návrhu. A která se Dominátorovi více líbí? „Nechtějte po mně, abych se postavil na stranu syna nebo otce. Obě jsou hezké. Na téhle mám na druhé straně Queen Elizabeth. Záleží, na které budu vypadat mladší,“ zažertoval Hašek.

Vidět se tak najednou na lesklé ploše z drahého kovu je podle druhého protagonisty čtvrteční ražby velmi zvláštní pocit. „To se jen tak někomu nestane. Myslím, že by měl každý bez problému poznat. Jsem to prostě já,“ pochválil výsledek Vladimír Martinec. I on při přípravě vybíral z několika grafických podkladů. Autor návrhu Martin Dašek svou práci zhodnotil jako medově klidnou: „Hodil jsem tam hlínu a najednou to byl on.“

Vladimír Martinec přispěl k lesku dvou nejslavnějších generací našeho ledního sportu. Jako jeden z největších hokejových proslul originálními řešeními herních situací. Optimistického hráče, pro kterého byla hra vším, si hokejoví fanoušci zamilovali. Další velké úspěchy si Vladimír Martinec připsal i později jako trenér - například jako asistent Ivana Hlinky přispěl k triumfu národního týmu na „turnaji století“ v Naganu.

S obdivem hleděli hokejové legendy kluci a děvče v dresu jabloneckých Vlků. „Jsou ze třetí až šesté třídy,“ upřesnil trenér brankářů Michal Vaníček. Malá Kateřina si nechala podepsat nejen fotografie a dres, ale také helmu. Brankářskou. „Je z pana Haška úplně unešená a sleduje na youtube všechna jeho videa,“ potvrdil zálibu a vzor jablonecké školačky.

Česká mincovna v cyklu Legendy československého hokeje pokračuje i v příštím roce. „Právě tiskneme emisní plán a tak mohu prozradit, že ze čtyř připravovaných mincí pro rok 2020 bude jedna s portrétem útočníka, který dovedl tým k vytouženému olympijskému zlatu, Jaromíra Jágra a další bude patři legendárnímu brankáři a trojnásobnému mistru světa Jiřímu Holečkovi,“ doplnila Lenka Klimentová za Českou mincovnu.

O mincích:

Portrét podle návrhu Vojtěcha Dostála obklopuje bohatý opis: DOMINIK HAŠEK, NAGANO 1998, VÍTĚZ STANLEY CUPU 2002, 2008, ČLEN SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE, ČLEN SÍNĚ SLÁVY IIHF. Kompozici reverzu dotváří číslo Haškova dresu 39. Mince České mincovny jsou vydávány pod zahraniční licencí státu Samoa, a jejich averzní strana proto obsahuje nezbytné atributy tohoto emitenta - státní znak, portrét a jméno královny Alžběty II., nominální hodnotu 25 DOLLARS (WST) a letopočet vydání 2019. Ve stříbrné verzi pak nominální hodnotu 2 DOLLARS.

Reverzní strana pamětní mince, která je dílem medailéra MgA. Martina Daška, předkládá hokejistův portrét doplněný číslem jeho dresu 10 a opisem VLADIMÍR MARTINEC, ČLEN SÍNĚ SLÁVY IIHF, MISTR SVĚTA 1972, 1976, 1977, ČLEN SÍNĚ SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE. Protože mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního emitenta, kterým je stát Samoa, jejich averzní strana obsahuje jeho nezbytné atributy - státní znak, portrét a jméno královny Alžběty II., nominální hodnotu 25 DOLLARS (WST) a letopočet vydání 2019. Ve stříbrné verzi pak 2 DOLLARS.