Martinec o Nedomanském: Pro režim po emigraci nebyl. Ale zákaz nepomohl | iSport.cz

Když v roce 1974 Václav Nedomanský emigroval do Kanady, spustil se kolem reprezentace poplach. Režim začal hráče víc hlídat, bedlivě sledoval hlavně mladé a nezadané. A vsadil na to, že se na skvělého střelce postupně zapomene. „Venca Nedomanský nebyl. Najednou neexistoval,“ vybavuje si Vladimír Martinec, v té době pětadvacetiletý útočník. V rozhovoru pro deník Sport mluvil o starých časech i o tom, jak vnímal urostlého střelce jako soupeře.

Václav Nedomanský je po Dominiku Haškovi teprve druhým Čechem, který vstoupí do Síně slávy NHL. Nejdřív se chytil v konkurenční WHA, v NHL patřil k lídrům Detroitu, i když mu bylo přes 35 let. „Ve třiceti letech začít novou kariéru? Neskutečný úspěch. Oni samozřejmě věděli, co má v Evropě za sebou, že nepřichází jen tak někdo, ale Venca to neměl vůbec jednoduché,“ říká Vladimír Martinec, hvězda národního týmu 70. let. S Nedomanským odehrál 5 mistrovství světa, jednu olympiádu a od sedmnácti proti němu nastupoval v lize.

Jak velkou poctou je z vašeho pohledu uvedení Václava Nedomanského do Síně slávy NHL?

„Obrovskou a zaslouženou. On se neprosadil jenom tady u nás, ale i v zámoří. Patřil k nejlepším hráčům a střelcům v Evropě, v Americe pak nastupoval ve WHA i v NHL, kde se mu taky dařilo. Jeho největší předností byla určitě střelba, dokázal vypálit hlavně rychle.“

Říkalo se o něm, že i trhal sítě. Sám se tomu usmíval, že asi nebyly tak kvalitní...

„No jasně, psalo se, jak jeho střely dělaly díry. (usměje se) I když já si spíš myslím, že byla v brankách velká oka, on svojí prudkou ranou síť napnul a puk projel ven. Novinářům se to určitě hodilo, najednou máte skvělý příběh. Nebo nemám pravdu?“

Máte, to se píše úplně samo...

„Ale to nemění nic na tom, že střelu měl opravdu výjimečnou. Nepotřeboval čas na přípravu, proto dával tolik gólů. Hokej se samozřejmě mění, zdokonaluje se výstroj, hokejky, všechno se posouvá. Střelou by se ale mohl měřit s tím, co vidíme teď.“

Vážně?

„Myslím si to, byla vážně na tu dobu unikátní, rychlost zakončení měl neskutečnou. V ostatních věcech by to bylo samozřejmě těžší, ale střela by konkurovat mohla. Hodně se to právě podobá současnému trendu, nepotřeboval se na nic dlouho chystat. Dostal puk a vypálil. Podobný v tomhle byl ještě Milan Nový.“

Měl Nedomanský tak rychlé zápěstí?

„Určitě, gólman kolikrát neměl čas se na zákrok připravit.“

Když vidím starší fotky, na nich velkého chlapa s širokými rameny, který má vizitku, že dává mraky gólů, tak pověst o tom, že trhá sítě, se k němu vyloženě hodí. Úplně z toho čiší příběh velkého snajpra, co myslíte?

„Jasně, to k němu dokonale zapadalo. Kolik měřil?