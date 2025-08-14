Velký debut náhrady za Donnarummu! Vychytal trofej v rozstřelu: Přišel jsem vyhrávat
Po kontroverzním odchodu, zatím neznámo kam, Gianluigiho Donnarummy z Paris St. Germain se do branky postavila posila z Lille za 40 milionů eur (978 milionů korun). A hned při svém debutu za PSG získal Lucas Chevalier první trofej v kariéře. „Přišel jsem sem vyhrávat,“ jásal třiadvacetiletý gólman poté, co vychytal vítězi Ligy mistrů v Superpoháru UEFA proti Tottenhamu po remíze 2:2 penaltový rozstřel. V něm francouzský gigant, i díky zákorku Chevaliera, zvítězil 4:3.
Český brankář Antonín Kinský, který sledoval zápas z lavičky londýnských „Kohoutů", si na trofej nesáhl. Hrdinou byl gólman soupeře, který udělal chybu při druhé inkasované brance, ale pak ji napravil chycenou penaltou.
„Je to moje první trofej v kariéře. Přišel jsem sem vyhrávat. Byli jsme v tomto finále díky práci, kterou tým odvedl v minulé sezoně. Jsem šťastný, že jsem mohl pomoci k zisku trofeje a doufám, že je to jen jedna z mnoha, které teprve přijdou," řekl Chevalier po svém prvním oficiálním zápase za Pařížany.
Šampioni ho přivedli o víkendu z Lille za 40 milionů eur (978 milionů korun), aby se stal jejich novou jedničkou. Jeho úkolem bude nahradit Gianluigiho Donnarummu, s nímž už PSG nepočítá.
„Zápas pro mě nebyl snadný, protože jsem nahradil opravdu skvělého brankáře. Jsem ještě mladý a hrál jsem ve finále, takže na mě naložili velká očekávání. Za stavu 0:2 jsem si začal klást otázku, zda se věci nevyvíjejí špatným směrem. Nakonec však tým ukázal charakter a zvítězili jsme," popsal rodák z Calais.
V rozstřelu vyrazil pokus Mickyho van de Vena, Mathys Tel zamířil mimo tři tyče. „Po všem, co se stalo, jsem si pomyslel, že tohle může být moje chvíle zazářit. Podařilo se mi chytit jednu penaltu a mohl jsem chytit i další, ale soupeři je kopali opravdu dobře. Nakonec to stačilo na zisk trofeje. Někdy musíte umět číst malé signály. Jsem šťastný a spokojený," oddychl si Chevalier.
Trenér Luis Enrique gólmanovu chybu při gólu Cristiana Romera nekomentoval. „Jsem s ním a s celým týmem spokojen," řekl s úsměvem.
Jinak kouč přiznal, že soupeř hrál během většiny utkání lépe. „Těžko se mi mluví o tomto zápase. Trénovali jsme jen pět, šest dní před ním. Je neuvěřitelné, že se nám podařilo zvítězit. Tottenham odehrál velmi dobrý zápas. Byli silnější a lépe připraveni než my, proto to bylo pro nás těžké. Přesto jsme ukázali charakter a bojovali až do poslední minuty. Nevím, jestli je naše vítězství spravedlivé, ale takový je fotbal a těším se kvůli našim fanouškům. Máme co zlepšovat. Vždy chci od svých hráčů víc," hodnotil Enrique.