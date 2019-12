Stříbro a střelec Wolski. Přivezou si Oceláři ze Švýcarska posilu? | iSport.cz

Kanadský útočník s polskými kořeny Wojtek Wolski by mohl být exkluzivní posilou třineckých Ocelářů do finiše sezony. Ve švýcarském Davosu během Spengler Cupu, kde se Třinec probil až do finále s Kanadou (0:4), o tom měli jednat šéfové klubu. Wolski to ostatně naznačil na svém Instagramu.