Velká Bartošákova zpověď: o boji s démony, hlavě i (ne)koukání na hokej | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák je rád, že mohl v Jihlavě opět naskočit do hokejového života • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák se vrhl do práce na návratu na led v Jihlavě • Michal Beránek (Sport)

Patrika Bartošáka si vzal v Jihlavě do parády Petr Jaroš, který ho vedl i v reprezentaci • Michal Beránek (Sport)

Patrika Bartošáka si vzal v Jihlavě do parády Petr Jaroš, který ho vedl i v reprezentaci • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák se vrhl do znovuobnovování kariéry v Jihlavě • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák přerušil kariéru kvůli léčení psychických problémů, do formy se pak dostával i v Jihlavě • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák přerušil kariéru kvůli léčení psychických problémů, do formy se pak dostával i v Jihlavě • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák přerušil kariéru kvůli léčení psychických problémů, do formy se pak dostával i v Jihlavě • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák se vrací do formy v Jihlavě • Michal Beránek (Sport)

Patrik Bartošák v tréninkovém dresu Jihlavy, kde se vracel do formy po přerušení kariéry • Michal Beránek (Sport)

Loni by tomu obrazu nikdo nevěřil. Patrik Bartošák v ledově chladné tréninkové hale Dukly Jihlava malým capartům radí a představuje různé brankářské fígle. Ti jsou unešení z toho, koho mají před sebou v klubovém kulichu, doslova mu visí na očích. I tohle je pro excentrického brankáře způsob terapie.

„Že ke mně vzhlíží a užívají si to, mi dává super pocit,“ netají. Celá jihlavská mise pod velením kouče Petra Jaroše má za cíl vrátit Bartošáka zpátky mezi vyvolené. Tam, kde už byl a odkud se vřítil do maléru, který neukočíroval. „Mým cílem je dostat se do ciziny,“ netají a také vysvětlí, proč.

Jak se máte na rekondičním pobytu na Vysočině?

„Je to tu náročné, ale cítím, jak mi to tu pomáhá. Což je klíčové. S Petrem Jarošem a celým týmem Dukly trávím denně hodiny času na ledě. Rozcvička, posilovna, brankářský trénink, týmový trénink, další individuální příprava… Je toho hodně, ale každý den si chodím domů lehnout s výborným pocitem, že se dostávám tam, kde bych měl být.“

Bartošákova zpověď. Promluvil o léčení i podpoře rodiny: Kdybych to nevyřešil… Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Kariéru jste oficiálně přerušil s odkazem na psychické trable. Máte to nejhorší za sebou?

„První měsíc po tom byl nejtěžší, léčba pořád pokračuje, ale nejhorší období už je naštěstí za mnou. Moje osobní potíže se kupily, až jsem jednoho dne usoudil, že je zapotřebí si někam zajít, popovídat si. Jsem rád, že jsem to rozsekl relativně včas. Teď jde o to pokračovat v nastoupené cestě.“

Nevážil jsem si toho, co jsem měl

Co bylo klíčovým spouštěčem vašich problémů? Pro mnohé to byl šok, protože z dálky to vypadalo, že vám nic nechybí. Jak v práci, tak doma.

„Přesně nevím. Na jedné straně byly příjemné hokejové záležitosti, úspěchy, na té druhé věci, které jsem si nedokázal vyřešit ve vlastní hlavě.