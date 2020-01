Agent o případu Bartošák: Chce chytat ještě v této sezoně. Nabídky má | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Dohnat tréninkové manko, najít tým a vrátit se do vrcholového hokeje ještě v průběhu aktuální sezony. Takový je podle hráčského agenta Vladimíra Vůjtka mladšího ze společnosti Eurohockey Services plán brankáře Patrika Bartošáka. Nabídky má, Vůjtek je zatím nespecifikuje. Nicméně se dá předpokládat, že spíš půjde o zahraničí. Vítkovice a Třinec, tedy poslední Bartošákovy kluby, by ve hře být neměly.

Po léčebném pobytu na soukromé klinice se Patrik Bartošák vrátil do tréninku. Druhým týdnem naplno pracuje v Jihlavě s trenérem Petrem Jarošem.

„Domluvili se spolu ještě na dalším týdnu přípravy, Patrikovi to maximálně vyhovuje,“ říká Vladimír Vůjtek mladší, který bývalého reprezentačního gólmana zastupuje. „Teprve potom se budeme bavit, co dál. Registrujeme zájem o Patrikovy služby a vyhodnocujeme, co pro něho bude nejlepší.“

Klíčová data pro hledání angažmá jsou dvě: 31. ledna a 15. února. Posledního ledna končí přestupní termín pro české soutěže. „V zahraničí je takřka všude konec přestupního termínu 15. února,“ upřesňuje Vůjtek. „Čas je tedy víceméně daný.“

Do listopadového přerušení kariéry Bartošák chytal za třinecké Oceláře. V klubu měl nahradit Šimona Hrubce, který po zisku mistrovského titulu odešel do ruské KHL. Po několikerém porušení životosprávy s ním klub ukončil smlouvu. „Už to takhle dál nešlo,“ říkal trenér Václav Varaďa. „Proto jsme se s Patrikem rozloučili a přejeme mu, ať si vyřeší své věci. A dá se dohromady. Pořád je to velmi dobrý brankář, když je nastavený správně. Pořád je mladý a má to před sebou.“

Oceláři mezitím brankářské složení vyřešili. K Petrovi Kváčovi přišel místo Bartošáka ostřílený Jakub Štěpánek. V tomto týdnu s ním vedení klubu prodloužilo zkušební smlouvu až do konce sezony. Pokud žádného z nich do konce ledna nevyřadí zranění, nemají Oceláři důvod brankářské složení měnit nebo doplňovat.

Nicméně i trenér Varaďa už dřív říkal, že Bartošák v klubu dveře definitivně zabouchnuté nemá. „Fandím mu, ať se dá brzy do kupy a není pro něho pauza dlouhá.“

Před odchodem do Třince chytal Bartošák tři a půl sezony ve Vítkovicích. Do ostravského klubu se vrátil ze zámoří v průběhu ročníku 2015/16 poté, co byl svou bývalou přítelkyní obviněný z domácího násilí. Slibně rozjetá kariéra v rezervním týmu Los Angeles Kings se mu tím zhroutila, nicméně ve Vítkovicích se znovu vyšvihl mezi českou brankářskou elitu.

Mezi vítkovickými fanoušky už se rozjely spekulace, že by se mohl do klubu vrátit. Tato varianta ale není podle všeho reálná, jasnou jedničkou je Miroslav Svoboda. „Spekulace nebudeme komentovat,“ reagoval Vůjtek. „Patrik se teď v první řadě musí dostat zpátky do kondice. Proto se domluvil s Petrem Jarošem, který je špičkový trenér gólmanů a nabídl mu pomoc. Je plný elánu a těší se zpátky do hry, chtěl by znovu chytat ještě v této sezoně.“

Nabídek už má podle Vůjtka několik. Žádnou speciální podmínku, že by preferoval domácí soutěž před zahraniční, nebo naopak, Bartošák nemá. „Řešíme to ze dne na den, nějaké nabídky přišly. Jak jsem říkal, Patrik se potřebuje dostat do pohody, do kondice. Na konci týdne si znovu sedneme a vyhodnotíme situaci.“