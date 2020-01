SE SIMONOU: Bartošák trénoval děti. Já v mládí málem skončil, usmíval se | iSport.cz

Česká jednička na posledním mistrovství světa v Bratislavě na tréninku překvapila nejmladší gólmanské naděje. „Děti byly nadšené. Kluci byli hrozně rádi, že vedl stanoviště, a slíbil jsem jim, že se s nimi ještě vyfotí, aby měli památku. Bylo to perfektní, klaplo to tak, jak mělo,“ liboval si kouč Petr Jaroš. Bartošákův příchod na led doprovázelo hromadné klepání hokejek o led.

„Hlavně šlo o povzbuzování kluků, protože když vidí brankáře, ke kterému trošku vzhlíží, tak jsou nervózní. Na druhou stranu si to užívají, tak jsem jim to sebevědomí snažil trošku podpořit a poradit jim v nějakých detailech, které vím, že jim dál do hry pomůžou. Že bych jim do toho vyloženě kecal, se říct nedá,“ uvedl Bartošák.

Podívejte se, jak celý trénink probíhal:

SE SIMONOU: Bartošák trénoval děti. Já v mládí málem skončil, usmíval se