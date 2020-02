Štefl promluvil: Hamalovi jsem slíbil facku! Co říká o Vsetínu nebo Slovanu? | iSport.cz

Pořád má stejně hluboký hlas jako dřív. Pevný stisk ruky. K jadrným slovům nechodí Oldřich Štefl daleko. Byl to on, kdo se po dlouhých letech přihlásil o to, že by mohl veřejně vystoupit. A že měl hodně co vysvětlovat.

Čím to, že najednou chcete promluvit? Rád byste něco napravil?

„Není důvod, abych něco napravoval. Ale byly věci, které nikdy nebyly řečeny. A bylo by fajn je pustit do éteru. Určitě k tomu napomohl i pan Hamal, který něco vyblil (Štefl reaguje mj. na lednový rozhovor ve Sportu), což se mi hodně nelíbilo. Ale nezblázním se z toho. Kdyby ten novinář chtěl ode mě nějaké informace, určitě by si telefon na mě našel.“

Počkejte, kolegové vás o rozhovor v posledních letech žádali několikrát, pokaždé jste odmítl.

„Tak jo, ale kdyby za mnou přišel někdo, že dělá rozhovor s Hamalem, který tam o mně něco uvádí, své bych si k tomu řekl.“

Ale vždyť vaše jméno zmínil v obsáhlém rozhovor jenom okrajově. Nebylo to celé o vás.

„To vím, týkala se mě jedna krátká pasáž.“

Takže vás pár vět vyprovokovalo, abyste po letech promluvil?

„Dá se říct. Ale než se pustíme do toho, rád bych ještě řekl pár vět ke Vsetínu.“

Co o něm řekl agent Hamal „Slovan pod Oldřichem Šteflem? Špinavá práce. Slibování, přesvědčování. To musí říct hráči, všichni moc dobře vědí, jak to bylo. Chodili tam kluci, kteří jiné místo v KHL v danou chvíli neměli. Pořád to byla nejlepší soutěž v Evropě. Další věc je, že Štefl měl spřátelené agenty, kteří hráčům problém zlehčovali, říkali, jak je najednou už všechno v pohodě. Když agent hráče ubezpečuje, jak má se Šteflem nadstandardní vztahy, hráči podepsali, protože věřili. Podepisovali a podepisovali. Pak přišli agent se Šteflem po sezoně s návrhem, aby se dluh přesunul do další sezony, a hráč dostane kontrakt i na nový rok. Takhle to jelo dál. Byla to sněhová koule, která se nabalovala. My, když jsme tam měli hráče, jsme chtěli buyout do konkrétního dne, ať se nemusíme s tím člověkem o ničem bavit. Pro nás neexistovalo, že si budeme něco přenášet dál. Když už znáte Šteflovu historii z Česka... My dávali do Slovanu kluky jedině v tom případě, že sami řekli, že jdou do toho a jsou si vědomi, co se může stát.“ (deník Sport, 22. ledna 2020)

Což je důležitější než svár s Jiřím Hamalem. Právě kauza Vsetín na vás vrhnula špatné světlo. Tak se k ní ještě vraťte, co byste po letech udělal jinak?

„Někteří ze účastněných ani už ve sportu nejsou, takže to nemá cenu až tolik znovu vytahovat. Celé to nastartovalo podle mě úmrtí Ivana Hlinky.“

Jak to myslíte? Jak to souvisí s kauzou Vsetín, který byl nakonec vyloučený z extraligy?

„Dokud v hokeji působil, tak spousta byznysmenů, kteří se tam začali cpát, přes něj neprošlo. Už tehdy byly pokusy udělat z APK (Asociace profesionálních klubů) akciovku. Byly kvůli tomu velké boje. Ivan Hlinka tehdy řekl jasně: Hele, pánové, vy si dělejte byznys a marketing a do hokeje se nám nemotejte. A skončily s tím všechny námluvy.“

On byl štít, který zabraňoval propojení byznysu a hokeje?

„No jasně. Působil silou své osobnosti. Měl obrovské charisma i autoritu. Mnozí lidé si to dneska ani neuvědomují. Berou ho, že býval kouč. Ale on svým postojem měl sílu i mimo střídačku. To, že nešťastně odešel, se projevilo i na tomhle poli. Byznys začal do hokeje hrozně prorůstat.“

Co bylo dál?

„Potom začali ligu ovládat tři pánové. Antonín Charouz, Petr Syrovátko a Karel Holoubek. Oni tehdy vymysleli variantu, že se nebude padat, a nastavili velmi tvrdé licenční podmínky, které znemožňovaly, aby se někdo mezi elitu mohl přidat.