Virus? Žádný nevidím. Hokej je lék, řekl Lukašenko a uspořádal turnaj | iSport.cz

Schází vám v časech pandemie sledování sportovních soutěží? Obraťte se na Bělorusko, které jako jediná země v Evropě nadále pořádá nejvyšší hokejovou a fotbalovou ligu za podpory fanoušků. Prezident Alexandr Lukašenko ve svých projevech několikrát zdůraznil, že koronavirus není hrozba. Jako prevenci doporučil občanům například práci na poli s traktory, saunu třikrát týdně, nebo pití vodky.

Na prezidentův popud se tak během soboty bezstarostně konal hokejový turnaj, do kterého Lukašenko se svým týmem nastoupil a zvítězil. „Je tady nějaký virus? Žádný nevidím. Tady to je jako lednička. Sport, zejména hokej, je nejlepší antivirovou medicínou,“ řekl podle agentury DPA. Turnaj sledovaly zaplněné tribuny fanoušků, kteří bez roušek a jiných ochranných pomůcek sledovali v těsné blízkosti běloruského prezidenta na ledě.

V Bělorusku, kde je momentálně potvrzeno 94 případů nakažených novým koronavirem COVID-19, má během příštího týdne vyvrcholit hojně navštěvovaná nejvyšší hokejová liga ve finále mezi Minskem a Soligorskem (stav série 1:1). Pokračuje rovněž elitní fotbalová soutěž. Nikdo ze sportovců si však nedovolí protestovat. Lukašenko, který v zemi vládne pevnou rukou již 26 let, nehodlá nic slyšet o preventivním zastavení sportů či jakémkoliv zásahu do běžného života občanů.

„Prezident Lukašenko si to tam řídí sám, je stát ve státě,“ řekl trenér Miloš Holaň pro iSport.cz. V Bělorusku vedl tým Něman Grodno. „Když jsem tam trénoval, bylo znát, že si sám řídí i hokej jako celou republiku. Je u moci přes dvacet let. Argumentují tím, že tam není až takový pohyb cizinců, že chtěli šampionát dohrát. Ale je to zvláštní situace. Celý svět je ponořený do problémů s koronavirem a oni si hrají,“ kroutil hlavou bývalý vynikající obránce.