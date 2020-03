Hejda v USA cepuje děti a dělá agenta: V Česku rádi hledáme chyby jinde | iSport.cz

Po úspěšné hokejové kariéře můžete hodit nohy nahoru. Užívat si. Jenže když posloucháte bývalého obránce Jana Hejdu, užral by se nudou. Odehrál v NHL přes 600 zápasů, pracuje v agentuře, která ho zastupovala. Navíc v Denveru trénuje malé kluky. „Tady si rodiče stěžují někdy taky, což je průšvih. Přitom bych to spíš bral tak, že když platím peníze za nějaký servis, čekám, že dostanu i služby,“ říká. Mluví o systému výchovy za mořem, nákladech na hokej i českém myšlení.

V Česku občas vidí táta ve svém klukovi Jaromíra Jágra. Za mořem z něj chce mít Sidneyho Crosby nebo Alexandra Ovečkina. Očekávání? Někdy neúměrné, extrémní. V Americe si můžete vybrat klub, kde má váš syn hokejově vyrůst, žádné tabulky vám nedělají překážku. Háček tam ale samozřejmě je. Sezona vás vyjde zhruba na 280 tisíc korun. A k tomu započítejte přelety nebo hotely. O tom všem mluví Jan Hejda v rozhovoru pro iSport Premium, plus jak vypadá jeho práce agenta.

Když jste skončil v NHL, domů vás nic netáhlo?

„Holka se narodila ještě v Česku, ale když jí byly tři, odjeli jsme do Ruska, v šesti začala se školou v Americe. Spíš vyrůstala ve státech, kluk se narodil už tady, s manželkou jsme si řekli, že je nebudeme vytrhávat ze života, na který jsou zvyklí. Dokud chodí do školy, zůstaneme asi tady. Takže důvod, proč zůstáváme v Americe, jsou děti. Jednou se třeba vrátíme do Česka, ale nevím.“

Abyste se nenudil, začal jste trénovat děti?

„Ještě než jsem skončil kariéru, byl jsem domluvený s agenturou, která mě zastupovala, že tam budu pomáhat. To mě baví hodně. No a klukovi je jedenáct, když jsem skončil, chtěl jsem se mu věnovat co nejvíc, nějak z toho vyplynulo, že jsem začal pomáhat u týmu, kde hrál. Dělal jsem asistenta. Po nějakých dvou třech letech jsem začal chápat, o co jde, a stal se hlavním trenérem. Pořád se to někam posouvá a cítím, že dětem mám co nabídnout.“

Po víc jak 600 zápasech v NHL jste potřeboval pochopit, o co u dětí jde. Měl jste z nové práce respekt?

„Ne každý hráč dovede trénovat, tím spíš děti. S Milanem Hejdukem jsme měli dva roky kluky, kterým bylo 13 a 14 let. Myslím, že jim jsem asi mohl dát víc, než kdybych měl třeba osmileté hokejisty. Proto jsem taky rád, že jsem nejdřív začal jako asistent. Pak se mě zeptali, jestli bych vzal hlavního, ale byla tam nějaká cesta... Starší děti učíte hrát hokej, různé systémy. Malé děti musíte naučit bruslit a nahrávat.“

Chytla vás práce s mladými hokejisty?

„Asi jako všude máte faktory, které vás občas otráví. Jsem hlavně rád, že mohu být na straně hráčů ať v agentuře jako agent, nebo rodinný poradce, tak jako trenér. To mě baví hodně. Pořád mám ten stejný pocit, že když tým vyhraje, jsem přímo u toho. Někteří kluci jdou k vedení, na druhou stranu. Pro mě je přirozenější být u týmu.“

Můžete nějak srovnat, jak se liší výchova malých hráčů v Česku a v Americe?

„Na jednu stranu je to hodně jiný, když si vezmu, jak je nastavený