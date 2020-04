Jágr jde do akce! Virtuálně. Klub pomůže první linii, vyprodá zimák? | iSport.cz

V posledním domácím zápase kladenských Rytířů se do branky dostal opět gólman Adam Brízgala • Pavel Mazáč / Sport

Jágr a spol. se chystají do akce! Tedy virtuálně… Hokejoví Rytíři se pokusí vyprodat svůj zimák a pomoct tak lidem v první linii v boji s pandemií koronaviru. V pátek začal klub s prodejem vstupenek a věří, že by se mohl stadion pro 5200 diváků zaplnit. Virtuální zápasy během karantény nejsou žádnou novinkou, u Rytířů jde však výhradně o pomoc ostatním. Fanoušci navíc mohou sami rozhodnout, koho chtějí podpořit.

I když kladenský zimák už je dávno bez ledu, Rytíři věří, že ho virtuálně naplní. Pro dobrou věc. Fanoušci koupí vstupenek mohou nejenom podpořit lidi v první linii, ale mohou vyhrát i některou z hodnotných cen.

Ale tím hlavním je finanční podpora lidí, kteří bojují s pandemií koronaviru. „Fanoušci si budou moci vybrat z pěti možností. Koupí vstupenky mohou pomoci buď pečovatelským domům pro seniory, integrovanému záchrannému systému Kladno, prodavačům ve spřátelené obchodní síti Kaufland (pobočka Kladno), řidičům ČSAD Kladno či zaměstnancům České pošty, kteří v Kladně pracují,“ vysvětluje Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Rytířů.

Cílem je vyprodat stadion pro 5200 fanoušků. Cena za sezení je 150 korun, stání si zájemci budou moct koupit za stovku. A VIP prostory za tisícovku. Vstupenky byly puštěné do prodeje v pátek 10. dubna, jejich prodej bude ukončený v pátek 17. dubna v 18. hodin.

Virtuální zápasy během karantény nejsou žádnou novinkou, u Rytířů se však podstata liší. Nepomáhají sami sobě, ale ostatním. „Jsme jedním z klubů, který výtěžek z prodeje vstupenek nepošle do vlastní kasy, ale pomůže díky němu ostatním. Lidé si navíc sami rozhodnou, komu svou vstupenkou pomohou,“ říká mluvčí Jůdl.

Každý fanoušek navíc může vyhrát některou z lákavých cen. Třeba televizi, Xbox, koloběžku nebo podepsaný dres Jaromíra Jágra.

Na virtuální zápas na svém účtu na Instagramu zve i útočník Petr Vampola. „Pojďme podpořit dobrou věc a ukázat velké srdíčko. Pomůže to těm, kteří si to zaslouží nebo potřebují,“ říká 38letý kladenský tahoun.

Také on se osobně do projektu zapojil. A dokonce pro fanoušky vypsal další soutěž. „První, kdo uhádne, kolik lístků za stovku jsem koupil já, anebo se aspoň přiblíží co nejvíc k tomu číslu, vyhrává moji podepsanou hokejku z této sezony,“ vybízí Vampola. A dodal „malou“ podmínku: přefotit minimálně jednu vstupenku, kterou si fanoušek také koupil…

Je jasné, že se připojí i další hráči. A kladenský zimák by mohl být vyprodaný. „Společně tento zápas můžeme vyhrát a věřím, že i díky vám ho vyhrajeme,“ dodává Vampola, jenž se těší na vyprodanou arénu. Která pomůže dobré věci.

Více informací najdete na www.rytirikladno.cz.

