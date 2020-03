Nový: Před Jágrem smekám! Co řekl o Gulašovi a smlouvách v Kladně? | iSport.cz

I jeho, vedle Jaromíra Jágra nejvýraznější osobnost v historii kladenského hokeje, propad zpátky do první ligy tíží. Ale kanonýr Milan Nový, nejlepší střelec československého hokeje, už pomalu upíná myšlenky k první lize. „Věřím, že to zvládneme a hned za rok se vrátíme,“ tvrdí někdejší útočník, jenž podporuje i klubového majitele. „Málokdo si umí představit, jak to má Jarda těžký…“ V rozhovoru pro iSport Premium mluví i o sezoně Milana Gulaše.

Během současné pandemie koronaviru se drží hlavně doma, kouká na dokumenty o přírodě, občas na zprávy, zapojil se i do pomoci s distribucí roušek. „Snad to všichni zvládneme,“ přeje si 68letý šestinásobný mistr ligy a střelec památného gólu Kanadě při Kanadském poháru v roce 1976.

Jak náročnou situaci zvládáte?

„Jako sportovec jsem byl vždycky bojovník, takže i teď bojuju. Jsem optimista. Mám to v krvi. Věřím, že to brzo přejde a svět se zase vrátí do normálních kolejí. Dávám na sebe pozor, beru si vitamíny, držím se hlavně doma. Věřím, že to všichni společně zvládneme.“

Už jste vstřebal, že Kladno po roce zahučelo zpátky do první ligy?

„Jsem z toho smutný. To se v hokeji stává, takový je sport. Ale mrzí mě, že se to stalo zrovna klukům z Kladna...“

Kdy se to podle vás zlomilo?

„Nebyl jsem jediný, kdo si myslel, že když kluci měli náskok patnácti bodů na Pardubice, že se nemůže nic stát. Ovšem potom jsme pár zápasů prohráli, třeba i o gól, a začalo se to nabalovat. Pak už se špatně naskakuje. Potom se sice Rytíři vzpamatovali, začali vyhrávat, ale dařilo se i Pardubicím, které posílily. No a urvat to v Litvínově, v posledním utkání? U něj doma, před plnými tribunami? To už bylo hodně těžké.“

Co jste říkal na to, že ke konci sezony začaly ohrožené týmy vyhrávat? Hlavně Pardubice? Nepřišlo vám to až podivné?

„Podívejte... (přemýšlí) Já nevím, to je těžký. Jo, Pardubice vyhrály poslední zápas v Brně 2:0. No jo,