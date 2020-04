Aféra ve Švédsku! Mluvčí poukázal na sexuální delikt, svaz ho vyhodil | iSport.cz

Celkem 34 hráčů a trenérů vyjádřilo podporu 58letému mluvčímu. K inciátorům výzvy patří trenér olympijských vítězů a mistrů světa Curt Lundmark, podepsali ji i legendární hráči jako Börje Salming, Mats Näslund, Anders Hedberg, Inge Hammarström, nebo trenéři Bengt-Ake Gustafsson, Kent Forsberg, Hardy Nilsson, Anders Parmström a další.

„Je v tom příliš mnoho otazníků. Hokejová asociace je povinna sdělit, co se stalo. Jejich odpověď nebyla dostatečná, nebyla to vlastně ani odpověď. Chceme se zastat Feltenmarka, který sedí v práci od rána do večera, dře jako zvíře a na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemohl,“ uvedl „Curre“ Lundmark.

„Jedná se o velmi zvláštní a nespravedlivý způsob zacházení. Žádáme, aby se to prověřilo,“ přidal se dlouholetý lékař národního týmu Lennart Hovelius. U švédské reprezentace pracoval 21 let, z toho jedenáct v době, kdy u ní působil i Feltenmark. „Jsem všem velmi vděčný za jejich podporu. Hřeje mě to. Ale zároveň jsem na rozpacích. Nemyslím, že se do své práce vrátím. Nevím, jestli se odvažím k tomu říct něco víc. Nemám dobrý pocit z toho, co se stalo,“ řekl listu Sportbladet.

K jeho vyhazovu došlo zhruba čtyři týdny poté, co informoval policii o případu sexuálního obtěžování na svém pracovišti. Policie mezitím vyšetřování postoupila státnímu zástupci, který rozhodne, zda bude podezřelá osoba trestně stíhána či nikoli. Případ je klasifikován jako sexuální delikt. Mělo k němu dojít během únorového turnaje Beijer Hockey Games. Zločinu se podle policie dopoustil na ženě z hokejové asociace bývalý zaměstnanec svazu.

Není to jediná turbulence, do níž se švédský hokej v poslední době dostal. Na podzim hráčky přes měsíc bojkotovaly zápasy reprezentace, protože nebyly spokojeny s podporou ženského hokeje. „Samozřejmě usilujeme o spravedlnost a o to, aby nedocházelo k diskriminaci například na základě věku, pohlaví nebo čehokoli jiného. Tenhle obrázek však není pravdivý,“ hájil se tehdy Tommy Boustedt.

Šedesátiletý funkcionář dělal generálního sekretáře svazu šest let, předtím byl třináct let manažerem pro rozvoj a je považován za strůjce rozmachu Tre kronor na všech úrovních. Ve středu nečekaně oznámil rezignaci. Švédská média se nicméně shodují, že jeho odchod byl naopak nutný k záchráně reputace tamního hokeje. Kopnutím do Feltenmarka pod sebou Boustedt podle nich usekl už dlouho naříznutou větev. Zjevně netušil, kolik má loajální mluvčí přátel a co tím vyvolá.

„Z diskuse s vedením svazu vyšlo najevo, že tohle je jediná cesta kupředu pro mě i pro asociaci,“ cituje Boustedta oficiální tiskova zpráva. Kvůli koronavirové epidemii neodstoupí hned, zůstane až do října, mezitím jeho funkci převezme nový manažer.

„Naším cílem nebylo dostat Tommyho Boustedta na naši stranu, nýbrž objasnit, co se událo kolem Anderse Feltenmarka. To nám může poskytnout až nějaké vysvětlení, ale zatím bylo ticho. Boustedt je silná osobnost, nemá rád kompromisy. Když neposloucháte hokejové vedení, může to být nebezpečné. A on si možná myslel, že je víc, než to,“ komentoval Curt Lundmark.

„Je obtížné učinit prohlášení, když neřeknou, co se vlastně stalo. Ale skutečnost, že Tommy Boustedt odchází, znamená, že za tím určitě něco vězí, že všechno nebylo v pořádku,“ komentoval legendární bek Börje Salming.