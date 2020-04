Přece jen "postup"? Bartošák má ve Švédsku zájemce, trenér ho dobře zná | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Pandemie koronaviru mu zhatila možnost postoupit s MODO do SHL. I tak ale existuje možnost, že si Patrik Bartošák nejvyšší švédskou soutěž v příští sezoně zachytá. Podle švédských médií by se mohl stěhovat i s hlavním koučem svého současného týmu.

Tým Leksands IF, který v nedohrané sezoně SHL skončil předposlední, hledá pro nadcházející ročník nového trenéra. Číslem jedna na seznamu je 43letý Björn Hellkvist, který sice prodloužil smlouvu v MODO, netají se ale tím, že by se do vyšší soutěže klidně přesunul.

A už si vyhlédl i první posilu. Jak informuje švédský Sport Express, Hellkvist vznesl přání na vedení klubu: Jestli mám stát na vaší střídačce, chci do brány Bartošáka! Zákulisní zprávy už dříve hovořily o tom, že Leksand má opustit dosavadní jednička, Fin Janne Juvonen, český reprezentant by měl být jeho náhradou.

27letý Bartošák přišel do MODO v průběhu sezony poté, co ukončil smlouvu v Třinci a nastoupil na léčení kvůli problémům s alkoholem. Tříměsíční pauzu bez hokeje, během které se mimo jiné připravoval v Jihlavě s trenérem Petrem Jarošem, na sobě nenechal znát - v Allsvenskan, druhé nejvyšší švédské soutěži, odchytal sedm zápasů s úspěšnsotí 93,6 % a průměrem 1,79 gólu na zápas. Další dvě klání přidal v bojích o postup (93,9 %, 2,36 gólu na zápas), které ale přerušila stopka ligy kvůli koronaviru.

Bezprostředně po předčasném ročníku Bartošák Sportu sdělil, že pokračování ve Švédsku by se nebránil. „Co bude příští sezonu? Vůbec nevím. Sedneme si s agentem a vyřešíme to. Ve Švédsku se mi hodně líbí, kdyby to šlo, díval bych se po angažmá tady,“ řekl v půlce března. Podle švédských médií by měla být ve hře i možnost prodloužit smlouvu s MODO, případná nabídka z nejvyšší soutěže by se ale odmítala jen velmi těžce.